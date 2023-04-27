Український гурт Антитіла відкрив продаж квитків на концерт у Ялті. Виступ артистів заплановано на літо 2024 року.

Про це повідомили музиканти в соцмережах.

Так, артисти планують виступити напередодні Дня незалежності України – 23 серпня. Фанати Антитіл зможуть насолодитися живим звуком на стадіоні Авангард.

Квитки вже продаються – ціни починаються від 900 грн, а початок заплановано на 20:00.

– З першого дня російського вторгнення, взявши до рук зброю і перебуваючи на передовій, ми ані секунди не сумнівалися в перемозі України. ЗСУ повернуть контроль над Кримом, і ми обов’язково приїдемо туди з коханими. Антитіла впевнені, що влітку 2024 року ми всі зможемо зібратися у звільненій від російських окупантів українській Ялті, – заявили артисти.

Антитіла обіцяють виконати в Криму найкращі пісні, які так полюбилися українцям.

Утім, далеко не всі фанати оцінили сміливу заяву музикантів:

Сміливо… але нехай. Треба з чогось починати.

Дуже сподіваюся, але… не кажіть гоп, поки не перестрибнемо.

Вибачте, а війна вже закінчилася?

Нагадаємо, що і Джамала хоче організувати концерт у Криму після його звільнення. Щоправда, артистка не стала називати точні дати або ж продавати квитки. Джамала хоче, щоб про кримських татар дізналося більше людей, і для цього навіть написала музичний альбом.