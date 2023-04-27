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Квитки вже у продажу: Антитіла анонсували концерт у Ялті у 2024 році

27 Квітня 2023, 11:26
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Антитіла

Український гурт Антитіла відкрив продаж квитків на концерт у Ялті. Виступ артистів заплановано на літо 2024 року.

Про це повідомили музиканти в соцмережах.

Так, артисти планують виступити напередодні Дня незалежності України – 23 серпня. Фанати Антитіл зможуть насолодитися живим звуком на стадіоні Авангард.

Квитки вже продаються – ціни починаються від 900 грн, а початок заплановано на 20:00.

Антитела

– З першого дня російського вторгнення, взявши до рук зброю і перебуваючи на передовій, ми ані секунди не сумнівалися в перемозі України. ЗСУ повернуть контроль над Кримом, і ми обов’язково приїдемо туди з коханими. Антитіла впевнені, що влітку 2024 року ми всі зможемо зібратися у звільненій від російських окупантів українській Ялті, – заявили артисти.

Антитіла обіцяють виконати в Криму найкращі пісні, які так полюбилися українцям.

Утім, далеко не всі фанати оцінили сміливу заяву музикантів:

  • Сміливо… але нехай. Треба з чогось починати.
  • Дуже сподіваюся, але… не кажіть гоп, поки не перестрибнемо.
  • Вибачте, а війна вже закінчилася?

Нагадаємо, що і Джамала хоче організувати концерт у Криму після його звільнення. Щоправда, артистка не стала називати точні дати або ж продавати квитки. Джамала хоче, щоб про кримських татар дізналося більше людей, і для цього навіть написала музичний альбом.

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Теги
Антитіла Крим
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