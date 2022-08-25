Гурт Антитіла завершив роботу в зоні бойових дій. Фронтмена Тараса Тополю та інших учасників колективу відкомандирували з передової.

В Instagram Антитіла заявили, що повертаються до творчості.

– Розпорядженням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Антитіла відкомандировані до Києва із зони бойових дій на півночі Харківщини. Музиканти вже взяли участь у заходах, присвячених Дню Незалежності України, на черзі важливі мистецькі акції за кордоном та соціальна робота, особливо важлива для держави, – йдеться в акаунті гурту.

Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь продовжують нести службу в рядах 130 Батальйону ТРО, проте тепер не виходитимуть згідно з бойовими розпорядженнями на передову як стрільці-парамедики евакуаційних екіпажів.

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У рамках власного благодійного фонду Антитіла зосередяться на матеріальному забезпеченні ЗСУ та 130-го батальйону, підтримці дітей загиблих побратимів, аеро-розробці.

Нагадаємо, учасники гурту Антитіла ще до бойових дій в Україні вступили до лав територіальної оборони. У перші дні повномасштабної війни музиканти служили в Києві, потім були перенаправлені до Харкова.

Фото: Антитіла