Участников группы Антитела наградили за оборону города-героя Харькова. Памятные медали получили фронтмен коллектива Тарас Тополя, клавишник Сергей Вусик и гитарист Дмитрий Жолудь.

В Instagram-sroties Антитела обнародовали фото с наградами за помощь Вооруженным силам Украины. Приказ о их вручении подписал мэр Харькова Игорь Терехов.

— Служим украинскому народу, — подписали кадр Антитела.

Напомним, с началом полномасштабной войны коллектив служил в 130 батальоне терробороны Киева. Со временем подразделение перенаправили на север Харьковщины.

В августе 2021 года Антитела откомандировали в Киев с передовой по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Тогда Тарас Тополя сказал, что они будут защищать Украину на культурном фронте. Также они занимаются волонтерством.

Кроме того, коллектив все еще является частью 130 батальона.