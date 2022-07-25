42-річна зірка Аквамена Джейсон Момоа потрапив у серйозну ДТП. Мотоцикліст врізався в транспорт актора, виїхавши на зустрічну смугу.

На щастя, обійшлося без серйозних травм.

Відомо, що Момоа їхав на своєму рідкісному та потужному маслкарі Oldsmobile 1970 року дорогою Old Topanga Canyon Road. Йому назустріч виїхав мотоцикліст Віталій Авагімян з Каліфорнії.

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Внаслідок зіткнення останнього викинуло з мотоцикла, після чого Джейсон вийшов із авто, щоб допомогти мотоциклісту. Він зупинив автомобіль, що проїжджав повз, щоб викликати службу 911.

Відомо, що Віталія було доставлено до лікарні через легкі травми – його життю нічого не загрожує. Момоа не постраждав внаслідок ДТП і перебував на місці аварії протягом усього розслідування.

Відомо, що актор і сам любить мотоцикли – його нерідко бачать на двоколісному коні. Востаннє він неквапом катався по Малібу.

Нагадаємо, нещодавно Момоа розлучився зі своєю дружиною Лізою Боне – у січні стало відомо, що актор переселився в автофургон за $750 тис. Тоді його помітили розпатланим і у рваних речах, коли він виходив із фургона.