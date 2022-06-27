Син американського актора Бена Аффлека Семюел Гарнер потрапив в аварію. 10-річний хлопчик за кермом яскраво-жовтого Lamborghini врізався у біле BMW.

Бен Аффлек разом зі своєю коханою співачкою Дженніфер Лопес і Семюелем був помічений у компанії з прокату розкішних автомобілів у Лос-Анджелесі – 777 Exotics. Вони розглядали автомобілі та зупинилися на Lamborghini Urus, вартість оренди якого за день – $1 475.

Аффлек дозволив хлопчику сісти за кермо, проте двигун автомобіля у цей час працював. Семюел переключився на задній хід, внаслідок чого машина вкотилася в передню частину BMW. На момент ДТП Бен стояв біля машини, а Дженніфер Лопес сиділа всередині на задньому сидінні.

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Після зіткнення Семюел вибіг із машини, щоб оглянути пошкодження. Бен обійняв хлопчика.

Представник Аффлека сказав, що пошкоджень не було, і з машинами все гаразд, проте на відео видно, що зіткнення було.

Співробітник 777 Exotics зазначив, що авто були припарковані близько одне до одного.

Семюел – молодша дитина Бена Аффлека та акторки Дженніфер Гарнер. Актор був одружений з нею з 2005 до 2018 року. Загалом в експодружжя троє дітей.

Варто зазначити, що Джей Ло та Бен Аффлек часто проводять разом час з дітьми одне одного.