Американський актор гавайського походження Джейсон Момоа після розлучення зі своєю дружиною Лізою Боне переселився в автофургон за $750 тис.

На початку цього тижня 42-річну зірку фільму Аквамен помітили розпатланим і в рваних речах у той момент, коли він виходив із фургона. Він був помічений у футболці, джинсах та окулярах із темною оправою. Також актор був без обручки.

Відомо, що автомобіль Ford RV припарковано в дворі приятеля Джейсона в Лос-Анджелесі.

Фургон Момоа придбав у 2018 році, він виготовлений на замовлення EarthRoamer XV-LTi 026 та коштує близько $750 тис. Варто зазначити, що на прем’єру Аквамена у 2018 році він приїхав саме на ньому.

Нагадаємо, в середині січня інтернет сколихнула новина про те, що Джейсон Момоа та Ліза Боне розлучаються. Закохані пробули разом 16 років, п’ять із яких в офіційному шлюбі. Вони вважалися однією з найміцніших зіркових пар.

Про розлучення повідомив актор у своєму Instagram. Тоді він сказав, що весь світ відчув вітер змін цих непростих часів, і їхня родина не стала винятком.

Нагадаємо, Джейсон і Ліза були разом із 2005 року. Між ними чимала різниця у віці 12 років — акторка старша. У них є двоє дітей: донька Лола та син Накоа-Вулф.

Також Ліза має доньку Зої Кравиць від попередніх стосунків з Ленні Кравіцем.