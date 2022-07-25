42-летняя звезда Аквамена Джейсон Момоа попал в серьезную ДТП. Мотоциклист врезался в транспорт актера, выехав на встречную полосу.

К счастью, обошлось без серьезных травм.

Известно, что Момоа ехал на своем редком и мощном маслкаре Oldsmobile 1970 года по Old Topanga Canyon Road — ему навстречу выехал мотоциклист Виталий Авагимян из Калифорнии.

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В результате столкновения последнего выкинуло из мотоцикла, после чего Джейсон вышел из авто, чтобы помочь мотоциклисту. Он остановил проезжающий автомобиль, чтобы вызвать службу 911.

Известно, что Виталий был доставлен в больницу из-за легких травм — его жизни ничего не угрожает. Момоа не пострадал в результате ДТП и находился на месте аварии на протяжении всего расследования.

Известно, что актер и сам любит мотоциклы — его нередко видят на двухколесном коне. В последний раз он неспешно катался по Малибу.

Напомним, недавно Момоа развелся со своей женой Лизой Боне — в январе стало известно, что актер переселился в автофургон за $750 тыс. Тогда его заметили выходящим из фургона в рваных вещах и растрепанным.