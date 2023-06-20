Фільм Оппенгеймер Крістофера Нолана вразив автора книжки, за якою знімалася стрічка. Про це розповів сам Кай Берд, який доклав руку до створення історії.

За основу сюжету було взято книгу Оппенгеймер. Тріумф і трагедія Американського Прометея, а головну роль зіграв Кілліан Мерфі. Актор показав уривок із життя вченого, який створив найсмертоноснішу зброю під час Другої світової війни.

Берд заявив, що він все ще не отямився після перегляду фільму. Письменник сподівається, що картина допоможе викликати низку дискусій щодо ядерної зброї.

– Я все ще вражений і емоційно відновлююся після перегляду. Фільм точно вразить світ – сподіваюся, що після нього почнеться обговорення проблем, про які намагався висловитися Оппенгеймер, – заявив автор книги.

Нолан вибрав цю книгу для фільму не просто так – 2015 року робота Берда здобула Пулітцерівську премію.

Вихід стрічки Оппенгеймер заплановано на 21 червня. Примітно, що Крістофер Нолан підтримав страйк сценаристів у Голлівуді. Режисер з’явився біля Paramount Pictures у Лос-Анджелесі на тлі страйку, який розпочався ще 2 травня.