Фильм Оппенгеймер Кристофера Нолана поразил автора книги, по которой снималась картина. Об этом рассказал сам Кай Берд, который приложил руку к созданию истории.

За основу сюжета была взята книга Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея, а главную роль сыграл Киллиан Мерфи. Актер показал отрывок из жизни ученого, который создал самое смертоносное оружие во время Второй мировой войны.

Берд заявил, что он все еще не пришел в себя после просмотра картины. Писатель надеется, что картина поможет вызвать ряд дискуссий касательно ядерного оружия.

— Я все еще потрясен и эмоционально восстанавливаюсь после просмотра. Фильм точно потрясет мир — надеюсь, что после него начнутся обсуждения проблем, о которых пытался высказаться Оппенгеймер, — заявил автор книги.

Нолан выбрал эту книгу для фильма не просто так — в 2015 году работа Берда получила Пулитцеровскую премию.

Выход картины Оппенгеймер запланирован на 21 июня. Примечательно, что Кристофер Нолан поддержал страйк сценаристов в Голливуде. Режиссер появился возле Paramount Pictures в Лос-Анджелесе на фоне забастовки, которая началась еще 2 мая.