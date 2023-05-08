Кінокомпанія Universal Pictures випустила другий трейлер фільму Оппенгеймер від знаменитого режисера Крістофера Нолана. У ньому розкрили більше героїв, які замішані у створенні ядерної зброї.

Так, крім головного героя ядерника-фізика, якого зіграв Кілліан Мерфі, показали й інших персонажів. У ролику засвітилися голлівудські актори – Метт Деймон, Флоренс П’ю і Роберт Дауні-молодший.

Нагадаємо, що сюжет заснований на книзі Американський Прометей: Тріумф і трагедія Дж. Роберта Оппенгеймера. Історія розповість про фізика, який за часів Другої Світової зміг створити ядерну бомбу.

Фільм з’явиться в кінотеатрах уже 21 липня 2023 року.

Попередній трейлер Оппенгеймера показали ще в грудні 2022 року. Ролик почався з представлення Оппенгеймера як проблемної людини, але його талант нівелює недоліки для держави. Вченого попросили допомогти покласти край Другій світовій війні за допомогою смертоносної зброї.

Нагадаємо, що нещодавно вийшов трейлер 10 Форсажу, в якому Домінік зіткнеться з новим ворогом. У ролику показали все те, за що так люблять франшизу – спорткари, перестрілки, бійки та руйнування. Утім, це не фінальна серія, тож історія Торетто і його сім’ї триває.