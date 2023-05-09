Всемирно известные режиссеры Кристофер и Джонатан Ноланы поддержали забастовку сценаристов в Голливуде. Звезды мира кино появились с плакатами на локации, где протестуют сценаристы сериалов и фильмов.

Впервые снимок с Ноланами опубликовали в Twitter. На нем можно заметить, что братья вышли с пикетом возле студии Paramount Pictures в Лос-Анджелесе на фоне забастовки, которая началась еще 2 мая.

Christopher Nolan and Jonathan Nolan on the picket line for the writers strike outside Paramount Pictures. pic.twitter.com/oD9RElmewR — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 8, 2023

Сами сценаристы никак не комментируют свое решение, но это одни из первых известных персон, что присоединились к протестам.

Примечательно, что Кристофер Нолан работал над фильмом Оппенгеймер, который выйдет 21 июля, а Джонатан прямо сейчас занимается адаптацией вселенной игр Fallout для компании Amazon.

Ранее забастовку сценаристов поддержала Дрю Берримор, которая в последний момент отказалась быть ведущей церемонии награждения MTV Movie & TV Awards 2023. Мероприятие прошло без ведущего, Дрю пообещала появиться на сцене уже в следующем году.

Напомним, что забастовка сценаристов призывает крупные компании Walt Disney и Netflix поднять заработную плату. Подобный страйк длился 100 дней и принес ущерб Калифорнии в более $2 млрд.