Всемирно известные режиссеры Кристофер и Джонатан Ноланы поддержали забастовку сценаристов в Голливуде. Звезды мира кино появились с плакатами на локации, где протестуют сценаристы сериалов и фильмов.

Впервые снимок с Ноланами опубликовали в Twitter. На нем можно заметить, что братья вышли с пикетом возле студии Paramount Pictures в Лос-Анджелесе на фоне забастовки, которая началась еще 2 мая.

Christopher Nolan and Jonathan Nolan on the picket line for the writers strike outside Paramount Pictures. pic.twitter.com/oD9RElmewR

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 8, 2023