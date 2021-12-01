На телеканалі СТБ 3 грудня вийде фінальний випуск романтичного реаліті Холостячка. Нарешті головна героїня Злата Огнєвіч вибере чоловіка, з яким хоче побудувати стосунки.

11 випуск реаліті був напруженим, оскільки його залишив улюбленець багатьох шанувальників Холостячки Максим Тарапата. За підсумками двоє учасників – Дмитро Шевченко та Андрій Задворний – мали стати фіналістами реаліті. Проте сталося не так, як гадалося. Несподівано для всіх повернувся Роман Свічкоренко. Він ще в шостому випуску залишив реаліті. Тоді стало відомо, що Роман досі офіційно не розлучився з колишньою дружиною. Злата Огнєвіч відправила Свічкоренка додому з формулюванням, мовляв, розлучишся і приходь.

Перед іншими учасниками Роман з’явився після церемонії троянд в 11 випуску. Тому в фіналі одразу троє учасників. Злата Огнєвіч зауважила, що рада його бачити.

Холостячка дала учаснику шанс та запросила на побачення на 12 тижні.

Багато хто почав гадати, а чи не виграє Роман реаліті? Адже навіщо його повертати перед самим фіналом. Однак інша частина користувачів впевнена, що Злата обиратиме між Дмитром і Андрієм, адже їх вона знає набагато краще.

Факти ICTV створили голосування, в рамках якого ви можете зробити свої прогнози щодо переможця реаліті Холостячка 2.