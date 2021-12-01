На телеканале СТБ 3 декабря выйдет финальный выпуск романтического реалити Холостячка. Наконец-то главная героиня Злата Огневич выберет мужчину, с которым хочет построить отношения.

11 выпуск реалити был напряженным, так как его покинул фаворит многих поклонником Холостячки Максим Тарапата. По итогам двое участников — Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный — должны были стать финалистами реалити. Однако не тут-то было. Неожиданно для всех вернулся Роман Свечкоренко. Он в еще в шестом выпуске покинул реалити. Тогда стало известно, Роман все еще официально не развелся с бывшей женой. Злата Огневич отправила Свечкоренко домой с формулировкой, мол, разведешься и приходи.

Перед другими участниками Роман появился уже после церемонии роз в 11 выпуске. Поэтому в финале сразу три участника. Злата Огневич отметила, что рада его видеть.

Холостячка дала участнику шанс и пригласила на свидание на 12 неделе.

Многие принялись гадать, а не выиграет ли Роман шоу? Ведь зачем его возвращаться перед самым финалом. Однако другая часть пользователей уверенна, что Злата будет выбирать между Дмитрием и Андреем, ведь их она знает куда лучше.

Факты ICTV создали голосование, в рамках которого вы можете сделать свои прогнозы относительно победителя реалити Холостячка 2.