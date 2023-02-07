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ТБ

VPN більше не потрібний. Як дивитися фільми на Megogo у Польщі та ціна

7 Лютого 2023, 16:23
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Телевизор
Джерело: Depositphotos

Компанія Megogo відкриває у Польщі свій офіс – тепер можна цілком зручно користуватися сервісом у межах країни-союзника. Це вже 14 країна, де сервіс надаватиме доступ клієнтам.

Відомо, що керівником польського офісу буде Артур Пацула – він раніше працював в інших великих корпораціях, пов’язаних із контентом – The Walt Disney Company, Sony Music Poland та Solopan.

– В останні місяці ми ретельно готували запуск медіасервісу. ТБ-пакети будуть охоплювати всі провідні канали польського ринку – йдеться про TVN, Polsat, TV Puls, TV4, Stopklatka TV, Zoom TV, – заявив Артур Пацула.

Так, більше не потрібно мізкувати, як дивитися кіно в Megogo у Польщі – сервіс працюватиме без VPN, що полегшить життя як полякам, так і українцям, які мешкають у Польщі.

Зараз дивляться

Компанія пропонує також пакет ТВ і Кіно UA, у якому доступні 70 українських популярних каналів.

Бібліотека фільмів для поляків буде поповнюватися регулярно – для цього Megogo має власну студію звукозапису, щоб оперативно з’являлося озвучення проєктів. Прямо зараз доступні фільми польською Джек та Лондон, Любов та блогери, серіал Брюс та інші.

Ціни для клієнтів у Польщі відрізнятимуться від вартості в Україні:

  • Стартовий 9,99 злотих (82 грн);
  • Оптимальний – 29,99 злотих (247 грн проти 199 грн для українців);
  • Максимальний — 39,99 злотих (329 грн проти 300 грн для українців)
  • ТБ і Кіно UA – 14,99 злотих (124 грн).

Нагадаємо, що на Megogo можна дивитись фільми без інтернету. Для цього є мобільний додаток, в який варто заздалегідь завантажити цікаві картини та серіали.

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