Компанія Megogo відкриває у Польщі свій офіс – тепер можна цілком зручно користуватися сервісом у межах країни-союзника. Це вже 14 країна, де сервіс надаватиме доступ клієнтам.

Відомо, що керівником польського офісу буде Артур Пацула – він раніше працював в інших великих корпораціях, пов’язаних із контентом – The Walt Disney Company, Sony Music Poland та Solopan.

– В останні місяці ми ретельно готували запуск медіасервісу. ТБ-пакети будуть охоплювати всі провідні канали польського ринку – йдеться про TVN, Polsat, TV Puls, TV4, Stopklatka TV, Zoom TV, – заявив Артур Пацула.

Так, більше не потрібно мізкувати, як дивитися кіно в Megogo у Польщі – сервіс працюватиме без VPN, що полегшить життя як полякам, так і українцям, які мешкають у Польщі.

Зараз дивляться Компанія пропонує також пакет ТВ і Кіно UA, у якому доступні 70 українських популярних каналів. Бібліотека фільмів для поляків буде поповнюватися регулярно – для цього Megogo має власну студію звукозапису, щоб оперативно з’являлося озвучення проєктів. Прямо зараз доступні фільми польською Джек та Лондон, Любов та блогери, серіал Брюс та інші. Ціни для клієнтів у Польщі відрізнятимуться від вартості в Україні: Стартовий 9,99 злотих (82 грн);

Оптимальний – 29,99 злотих (247 грн проти 199 грн для українців);

Максимальний — 39,99 злотих (329 грн проти 300 грн для українців)

ТБ і Кіно UA – 14,99 злотих (124 грн). Нагадаємо, що на Megogo можна дивитись фільми без інтернету. Для цього є мобільний додаток, в який варто заздалегідь завантажити цікаві картини та серіали. Читайте також: Шеринг паролів під забороною: у Netflix вигадали, як змусити платити всіх глядачів

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