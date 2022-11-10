Планові відключення електроенергії залишають українців без світла та інтернету. Щонайменше чотири години блекауту змушують людей шукати різні заняття.

Один з хороших варіантів перечекати відключення – подивитися фільм. Проте це важко зробити без мобільного інтернету та Wi-Fi.

Як без інтернету подивитися фільм та список ресурсів для завантаження фільмів – читайте в нашому матеріалі.

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Як подивитися фільм без інтернету

Потрібно завантажити фільм на смартфон чи ноутбук. В мережі є безліч сервісів для безпечного скачування кіно, проте не всі вони безплатні.

Google Play Фільми

Сервіс має величезну бібліотеку фільмів та телевізійних шоу, які можна завантажити на телефон та переглядати без інтернету.

Таке задоволення не безкоштовне, за кожен фільм потрібно заплатити. Ціна стартує від 50 грн до 200 грн за одне завантаження, при цьому користувач може придбати фільм назавжди або орендувати його. Оренда, відповідно, дешевша.

Придбані відео можна завантажити не більше ніж на п’ять пристроїв. А фільм, взятий напрокат, лише на один. Для скачування необхідно:

Завантажити на свій смартфон програму Google Play Фільми Google TV Натисніть Бібліотека. Виберіть фільм або серію, яку хочете переглянути. Торкніться кнопки Завантажити. Підтвердьте купівлю.

SWEET.TV

Сервіс доступний на телевізорах, смартфонах, ноутбуках планшетах і навіть на Xbox.

Застосунок SWEET.TV на смартфонах і планшетах має функцію завантаження фільмів. Тобто ви можете заздалегідь зберегти улюблені фільми у стрічку та дивитися їх потім.

Запустити такий фільм можна будь-коли, навіть якщо доступ до інтернету взагалі відсутній.

Користуватися усіма функція SWEET.TV можна лише через передплату. Сервіс має три основні тарифи:

S-передплата – 99 грн/місяць;

– 99 грн/місяць; M- передплата – від 129 грн/місяць;

– від 129 грн/місяць; L-передплата – 197 грн/місяць.

Netflix

Це сервіс трансляцій на основі передплати, що дає користувачам змогу переглядати серіали й фільми без реклами на пристроях, підключених до мережі.

Проте залежно від плану ви можете завантажувати серіали й фільми на пристрої з iOS, Android або Windows 10, щоб дивитися їх без підключення до мережі.

MEGOGO

Цей сервіс можна підключати до телевізорів, компʼютерів, смартфонів та планшетів. Megogo має велику колекцію фільмів та серіалів.

А мобільна версія сервісу дає змогу завантажувати на свій смартфон кіно чи серіали та переглядати їх у режимі офлайн.

Щоб дивитися фільми без інтернету, необхідно:

вибрати відео в каталозі або через пошук;

натиснути на значок завантаження;

вибрати якість відео і відповідну звукову доріжку.

На екрані ви побачите інформацію про те, скільки місця займе завантажений файл. Після згоди буде створено офлайн-доступ до відео.

Zona

Це програма, що має величезну колекцію фільмів та серіалів, які можна завантажувати та переглядати.

Завантаження тут відбувається через torrent. Програма безкоштовна, тому вам знадобиться лише ноутбук, інтернет (для завантаження програми) та трішки вільного часу.

Словом, Zona — це кінотеатр з великою колекцією відео-контенту, де можна переглядати фільми та серіали, а також завантажувати їх для подальшого перегляду офлайн.

Інші способи завантажування

Завантажити фільм на свій ноутбук можна і без платних сайтів та сервісів. Вам знадобиться лише доступ до спеціальних сайтів, які конвертують відео.

Отже, щоби завантажити будь-яке відео:

відкрийте YouTube

скопіюйте посилання відео;

паралельно відкрийте сайт Оnline video converter;

натисніть на кнопку Сonverter video from YouTube та вставте своє посилання;

оберіть формат відео та натисніть Старт;

після конвертації завантажте відео на свій пристрій.

Готово! Фільм для перегляду без інтернету – на вашому ноутбуці.