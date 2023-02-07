Компания Megogo открывает в Польше свой офис — теперь можно вполне удобно пользоваться сервисом в пределах страны-союзника. Это уже 14 страна, в которой сервис будет предоставлять доступ клиентам.
Известно, что руководителем польского офиса будет Артур Пацула — он раньше работал в других крупных корпорациях, связанных с контентом — The Walt Disney Company, Sony Music Poland и Solopan.
— В последние месяцы мы тщательно готовили запуск медиасервиса. ТВ-пакеты будут охватывать все ведущие каналы польского рынка — речь идет о TVN, Polsat, TV Puls, TV4, Stopklatka TV, Zoom TV, — заявил Артур Пацула.
Так, больше не нужно ломать голову, как смотреть кино в Megogo в Польше — сервис будет работать без VPN, что облегчит жизнь как полякам, так и украинцам, которые живут в Польше.
Компания предлагает также пакет ТБ і Кіно UA, в котором доступны 70 украинских популярных каналов.
Библиотека фильмов для поляков будет пополняться регулярно — для этого у Megogo есть собственная студия звукозаписи, чтобы оперативно появлялась озвучка проектов. Прямо сейчас доступны фильмы на польском Джек и Лондон, Любовь и блоггеры, сериал Брюс и другие.
Цены для клиентов в Польше будут отличаться от стоимости в Украине:
- Стартовый 9,99 злотых (82 грн);
- Оптимальный — 29,99 злотых (247 грн против 199 грн для украинцев);
- Максимальный — 39,99 злотых (329 грн против 300 для украинцев)
- ТБ і Кіно UA — 14,99 злотых (124 грн).
Напомним, что на Megogo можно смотреть фильмы без интернета. Для этого есть мобильное приложение, в которое стоит заранее скачать интересные картины и сериалы.