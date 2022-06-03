Співак Макс Барських зізнався, що йому складно повірити, що українці витримали стільки болю за 100 днів повномасштабної війни, яку розпочала РФ.

Артист додав, що наразі кожен день особливо страшний, але він здивований, що українцям вдалося після всього зберегти в серці тепло.

– Сьогодні 100 день війни. Дуже важко навіть уявити, що ми витримали стільки болю. Кожен день страшний по-особливому: втратами життів, зневірою, агресією… Наш дух щодня ​​стає сильнішим. Перемога буде на нашому боці, а разом із нею і нове життя, – наголосив Барських.

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