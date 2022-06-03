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Важко повірити, що витримали стільки болю: Макс Барських про 100 днів війни

3 Червня 2022, 17:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Важко повірити, що витримали стільки болю: Макс Барських про 100 днів війни
Джерело: Макс Барських

Співак Макс Барських зізнався, що йому складно повірити, що українці витримали стільки болю за 100 днів повномасштабної війни, яку розпочала РФ.

Артист додав, що наразі кожен день особливо страшний, але він здивований, що українцям вдалося після всього зберегти в серці тепло.

– Сьогодні 100 день війни. Дуже важко навіть уявити, що ми витримали стільки болю. Кожен день страшний по-особливому: втратами життів, зневірою, агресією… Наш дух щодня ​​стає сильнішим. Перемога буде на нашому боці, а разом із нею і нове життя, – наголосив Барських.

Раніше в ексклюзивних коментарях Фактам ICTV українські зірки розповіли, як війна змінила їхнє життя за 100 днів.

Зараз дивляться

Так, наприклад, співачка Мішель Андраде сказала, що до всього ставиться з прийняттям, а війна згуртувала її та друзів.

Співак Позитив зізнався, що побутові цінності стали іншими, а також він став по-іншому дивитися на якість життя.

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Теги
100 днів війни, Макс Барських
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