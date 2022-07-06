6 липня святкують Всесвітній день поцілунку. Свято виникло ще наприкінці XIX століття у Великій Британії і вшановується більш ніж у 60 країнах світу.

Поцілунок – це вираз любові та пристрасті, яка іноді настільки захоплює, що її складно контролювати. На честь свята Факти ICTV вирішили згадати топ зіркових поцілунків, які наробили галасу.

Брітні Спірс, Мадонна та Крістіна Агілера

Поцілунок трьох американських співачок вже давно став класикою, проте обговорюється досі, особливо – Мадонни та Брітні. В 2003 році під час щорічного шоу MTV Video Music Awards 45-річна Мадонна поцілувала 20-річну Спірс, а потім – Агілеру.

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Ба більше, цього літа Спірс вийшла заміж за фітнес-тренеса Сема Асгарі. На весілля було запрошено й Мадонну, що стало приводом повторити їхній знаменитий поцілунок.

Макс Барських та Світлана Лобода

Ще бравши участь в українській Фабриці зірок-2, Барських не приховував своїх почуттів до колеги. У 2017 році вони разом виступали на одній із музичних премій, а їхній номер завершився поцілунком, на який Світлана не очікувала і швидко спробувала відійти від Барських.

Тоді їм почали приписувати стосунки, проте вони спростували домисли шанувальників.

Кеті Перрі та Майлі Сайрус

На одному з концертів Майлі вирішила поцілувати подружку, що згодом стало причиною справжньої ворожнечі між ними.

Сама Перрі тоді сказала, що їй це не сподобалося, і вона просто хотіла поцілувати артистку в щоку, але та повернула голову і вп’ялася в губи.

Поцілунок Melovin із чоловіком

Під час виступу на фестивалі Atlas Weekend 2021 Melovin здійснив камінг-аут, поцілувавши дівчину-лесбійку, а потім учасника свого колективу. Тоді артист наробив багато галасу, здійнявши над собою прапор ЛГБТ-спільноти.

Мадонна та Дрейк

І знову любителька епатажу – Мадонна. На сцені фестивалю Coachella у 2015 році вона раптово поцілувала Дрейка, нахиливши його голову.

По обличчю артиста можна було дійти невтішного висновку, проте згодом він пояснив свої емоції.

– Усі неправильно інтерпретували мій шок! Мені довелося поцілуватися з королевою, з Мадонною, і я запам’ятаю це на все життя, – сказав музикант в одному з інтерв’ю.

Настя Каменських та Надя Дорофєєва

На церемонії вручення премії M1 Music Awards 2016 співачки виступили в дуеті, а у фіналі композиції продемонстрували довгий та пристрасний поцілунок у губи.

Тоді Каменських зізналася, що то була ідея музичного продюсера Потапа, проте вони відмовлятися і не стали.

Моніка Беллуччі та Алекс Лутс

На Каннському фестивалі у 2017 році 52-річна Моніка Беллуччі подарувала чуттєвий поцілунок на сцені 38-річному колезі Алексу Лутсу.

У світі шоу-бізнесу багато епатажу. Найчастіше такі поцілунки не залишаються без обговорень, тому до них вдаються не лише закордонні зірки, а й наші вітчизняні.