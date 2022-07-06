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Впервые с начала войны: Макс Барских выступил в столичном метро

6 июля 2022, 12:34
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Макс Барских

Певец Макс Барских рассказал о своем первом концерте во время войны. Как оказалось, выступление артиста прошло на станции столичного метро Майдан Незалежности.

О своих эмоциях от первого концерта после затяжного перерыва Макс рассказал в Instagram.

— Вчера в Киеве в особом месте состоялся мой первый концерт с начала войны. Совсем недавно Майдан Незалежности был простой станцией, но сегодня – это укрытие для десятков тысяч украинцев и место, где музыка объединяет сердца, — рассказал артист о месте выступления.

Барских признался, что ему было очень важно увидеть хоть на миг улыбки людей.

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— Невероятные ощущения. Киевляне и гости столицы, для меня было очень важно увидеть своими глазами хотя бы ненадолго ваши улыбающиеся лица: лица счастливых детей, женщин, военных. Петь для вас – большая гордость и честь, — рассказала певец.

На снимках можно заметить, что он выступил перед публикой в черно-белой рубашке, а к стойке для микрофона прикрепил украинский флаг.

Ранее артист уже не раз делился своими переживаниями касательно того, что происходит в Украине — в начале июня, Макс Барских озвучил свои мысля на 100 день войны. Музыкант удивлен, что после стольких дней кровопролития украинцам удалось сохранить в сердце тепло. Макс добавил, что сейчас каждый день по-особенному страшный.

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Війна в Україні Макс Барских
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