Продажі вінілових платівок у Британії стали рекордними за три десятиліття – з 1991 року. У 2021 році обсяг продажів вінілових платівок перевищить п’ять мільйонів, що на 8% вище порівняно з попереднім роком.

Вініловий реліз століття – альбом шведського поп-гурту ABBA, який отримав назву Voyage. Це перший сольник колективу за останні 40 років. Лише за тиждень після відкриття продали трохи менше ніж 30 тис. екземплярів.

Також великий попит має перший за шість років альбом британської співачки Адель – 30, до якого увійшло 12 композицій. Лідером продажів у 2021 році став і альбом Еда Ширана – =, перевидана через 15 років після прем’єри платівка Емі Вайнгаус Back To Black і альбом 1977 року Rumours класиків року Fleetwood Mac.

Британський ринок вінілових платівок зростає 14 років поспіль – з 2007 року. На вініл припадає майже чверть покупок альбомів у 2021 році. А ось попит на компакт-диски знижується вже 17 років. У період із 2018 по 2020 рік він знизився до 27%, а у 2021 році – до 12%.

Незважаючи на це, вже дев’ять років поспіль йде відродження касет. У 2021 році їх продано понад 190 тис., що є рекордом з 2003 року.

Точні результати буде підбито Британською асоціацією виробників фонограм BPI 4 січня 2022 року.