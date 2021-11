Шведський музичний гурт ABBA випустив альбом Voyage. Це перший новий реліз колективу після 40-річної перерви.

В альбом увійшли 10 треків, які вже доступні для прослуховування на всіх стримінгових сервісах. Дві композиції з альбому учасники ABBA представили у вересні, серед них – I Still Have Faith in You та Don’t Shut Me Down.

Нові пісні за звучанням дуже схожі на старі хіти легендарного гурту. За словами музикантів, у новому альбомі вони хотіли відтворити дух старої доброї ABBA, тому не брали до уваги сучасні тенденції поп-музики.

Навесні 2022 року гурт ABBA планує представити новий альбом на концерті у Лондоні. Захід відбудеться на спеціально збудованій арені у лондонському Олімпійському парку королеви Єлизавети.

Але на сцену вийдуть не самі учасники, а їхні “молоді” голограми, які дістали назву “аббатари”. Віртуальних музикантів створив режисер Зоряних війн Джордж Лукас.

Варто зауважити, що пісня виходу альбому Voyage гурт ABBA піде на пенсію і більше не записуватиме нові треки. Учасники колективу заявили, що їхнє возз’єднання було разовим.

ABBA була заснована у 1972 році у Стокгольмі. Гурт здобув популярність завдяки перемозі на Євробаченні у 1974 році з хітом Waterloo.

Останній альбом колективу The Visitors вийшов у 1981 році, після чого гурт розпався після 10 років існування. Voyage – дев’ятий альбом ABBA. Наразі музикантам квартету від 71 до 76 років.