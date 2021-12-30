Продажи виниловых пластинок в Британии стали рекордными за три десятилетия — с 1991 года. В 2021 году объем продаж виниловых пластинок превысит пять миллионов, что на 8% выше по сравнению с предыдущим годом.

Самый продаваемый виниловый релиз века — альбом шведской поп-группы ABBA, который получил название Voyage. Это первый сольник группы за последние 40 лет. Лишь за неделю после открытия продали чуть менее 30 тыс. экземпляров.

Также большим спросом пользуется первый за шесть лет альбом британской певицы Адель — 30, в который вошло 12 композиций. Лидером продаж в уходящем году стал и альбом Эда Ширана — =, переизданная спустя 15 лет после премьеры пластинка Эми Уайнхаус Back To Black и альбом 1977 года Rumours классиков рока Fleetwood Mac.

Британский рынок виниловых пластинок растет 14 лет подряд — с 2007 года. На винил приходиться почти четверть покупок альбомов в 2021 году. А вот спрос на компакт-диски падает уже 17 лет. В период с 2018 по 2020 год он снизился до 27%, а в 2021 году — до 12%.

Несмотря на это уже девять лет подряд идет возрождение кассет. В 2021 году их продано более 190 тыс., что является рекордом с 2003 года.

Точные результаты будут подведены Британской ассоциацией производителей фонограмм BPI 4 января 2022 года.