Музиканти з The Chainsmokers стануть першим у світі гуртом, який виступить у космосі. Шалена ідея запланована на 2024 рік, і для цього доведеться сильно постаратися як артистам, так і інженерам.

Щоб відправити Дрю Таггарта та Алекса Полла до космосу, ракета не потрібна – із цим завданням впораються герметична капсула та стратостат. За його допомогою вони зможуть піднятися на висоту близько 32 км над Землею – у цьому їм допоможе компанія World View, яка займається космічним туризмом.

– Ми завжди мріяли вирушити в космос і раді співпрацювати з World View, щоб отримати цю пригоду та досвід. Ми знаємо, що види Землі та космосу будуть неймовірними та надихаючими, і сподіваємось використати цей політ для творчості у майбутніх проєктах, — заявили музиканти.

Ідею прокоментував і генеральний директор World View Раян Хартман.

Зараз дивляться

– Ми сподіваємося, що цей захід надихне інших артистів зробити щось унікальне. Це можливість достукатися до аудиторії Chainsmokers через роботу Алекса та Дрю, і це також сприяє нашій місії, – заявив Раян.

Дискографія The Chainsmokers поки що складається із чотирьох студійних альбомів, але на досягнутому музиканти точно не збираються зупинятися.

Музиканти нерідко використовують незвичайні локації, які вражають фанатів – у липні музикант Джон Ондрасік та його гурт Five for Fighting випустили кліп на пісню Can One Man Save the World, який зняли в розбомбленому росіянами аеропорту ДП Антонов.