Український мультиартист Дмитро Монатик випустив пісню From U to z та кліп для неї. Музикант присвятив пісню символам, які спромоглися охопити весь спектр почуттів.

Кліп знято в стилі stop-motion, коли кожна секунда відео робиться з десятків знімків, на яких рухається картинка. Коли ролик збирається до купи, анімація “оживає”.

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– Почувши пісню, вже важко було відмовитися від символів. Ними найкраще охопити весь спектр почуттів. Кохання, дружба, самовідданість, життя, смерть і війна – без пафосу та фальші, про це хочеться і треба говорити, – заявив Монатик.

За допомогою ролика та пісні артист хоче показати спрагу до життя українців, які всім своїм бажанням хочуть перемогти зло і бути вільними. У ролику можна помітити, що музикант акцентував увагу на серці, адже на нього зараз тисне реалії життя — як зовні, так і зсередини.

Користувачі мережі вже відреагували на нову творчість.

Дякую за ваші пісні, Крим слухає вас. Я чекаю на Ваші ритмічні та веселі пісні після нашої перемоги!

Дякую за творчість! Вона надихає у ці важкі часи!

Діма – шикарний артист і дуже хороша людина. Найкращий.

Раніше Монатик розповів, чому продовжує творити, а чи не пішов воювати на фронт. Музикант додав, що у цій небезпечній справі він повний нуль, і вирішив залишитися зі своєю родиною.