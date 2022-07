Музыканты из The Chainsmokers станут первой в мире группой, которые выступят в космосе. Безумная идея запланирована на 2024 год, и для этого придется сильно постараться как артистам, так и инженерам.

Чтобы отправить Дрю Таггарта и Алекса Полла в космос, ракета не нужна — с этой задачей справится герметичная капсула и стратостат. С его помощью они смогут подняться на высоту около 32 км над Землей — в этом им посодействует компания World View, которая занимается космическим туризмом.

— Мы всегда мечтали отправиться в космос и рады сотрудничать с World View, чтобы получить это приключение и опыт. Мы знаем, что виды Земли и космоса будут невероятными и вдохновляющими, и мы надеемся использовать этот полет для творчества в будущих проектах, — заявили музыканты.

Идею прокомментировал и генеральный директор World View Райан Хартман.

Сейчас смотрят

Мы надеемся, что это мероприятие вдохновит других артистов сделать что-то уникальное. Это возможность достучаться до аудитории Chainsmokers через работу Алекса и Дрю, и это также способствует нашей миссии, — заявил Райан.

Дискография The Chainsmokers пока что состоит из четырех студийных альбомов, но на достигнутом музыканты точно не собираются останавливаться.

Музыканты нередко используют необычные локации, которые поражают фанатов — в июле музыкант Джон Ондрасик и его группа Five for Fighting выпустил клип на песню Can One Man Save the World, который сняли в разбомбленном россиянами аэропорту Антонов.