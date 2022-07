Американський музикант Джон Ондрасік та його гурт Five for Fighting випустив кліп на пісню Can One Man Save the World. Відео знімали у розбомбленому росіянами аеропорту Антонов.

Композицію записали разом із українським оркестром, який акомпанував гурту.

Зараз дивляться

– Для мене було честю на все життя виконати мою нову триб’ют-пісню України Can One Man Save the World з українським оркестром на руїнах аеропорту Антонов перед улюбленою українцями Мрією – найбільшим у світі вантажним літаком, який Путін цинічно знищив на самому початку війни, – зазначив Джон.

Також він висловив захоплення президенту України Володимиру Зеленському, зазначивши, що пісня про нього та про те, як одна людина може змінити світ. Артист сказав, що всі прибутки від відео підуть у фонд Save Our Allies, який допомагає нашій країні.

Ондрасік закликав своїх колег приєднатися до нього та провести благодійний концерт для України наприкінці літа.

– Росіяни повинні зрозуміти, що вони ізгої не лише в економічному та політичному плані, а й в культурному. Музика може стати потужним залпом у подоланні кордонів для тих, хто завалений пропагандою… Хоча ця пісня про президента Зеленського, але, за великим рахунком, вона про кожного з нас. Я вважаю, що всі ми, як вільні люди та нації, повинні зробити свій внесок у захист свободи… Як говориться в останніх словах нашого відео – історія починається зараз, – зазначив Джон.