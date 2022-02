На 94-й церемонії вручення премії Оскар глядачі вперше зможуть проголосувати за улюблений фільм, незалежно від того, чи був він номінований експертами Кіноакадемії.

Проголосувати можна у соціальній мережі Twitter з 14 лютого по 3 березня, опублікувавши пост з хештегом #OscarsFanFavorite.

Стрічка, яка набере найбільше голосів фанатів, буде відзначена під час прямої трансляції Оскар 2022, яка запланова на неділю, 27 березня.

Make movie history this year with #OscarsFanFavorite and #OscarsCheerMoment.

