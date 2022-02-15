На 94-й церемонії вручення премії Оскар глядачі вперше зможуть проголосувати за улюблений фільм, незалежно від того, чи був він номінований експертами Кіноакадемії.

Проголосувати можна у соціальній мережі Twitter з 14 лютого по 3 березня, опублікувавши пост з хештегом #OscarsFanFavorite.

Стрічка, яка набере найбільше голосів фанатів, буде відзначена під час прямої трансляції Оскар 2022, яка запланова на неділю, 27 березня.

Крім цього, користувачі Twitter можуть ділитися улюбленими моментами з фільмів 2021 року, використовуючи хештег #OscarsCheerMoment. Найпопулярніші сцени покажуть на церемонії разом із твітами переможців.

П’ять користувачів, які візьмуть участь у кампанії, отримають подарунки – безкоштовні квитки в кінотеатри протягом року, підписку на стримінгові сервіси та ексклюзивні сувеніри з магазину при музеї Академії кіномистецтв.

Також організатори Оскару випадково оберуть трьох користувачів, які голосували за улюблений фільм, і нададуть їм оплачувану поїздку в Лос-Анджелес на церемонію 2023 року. Кіношанувальники зможуть публікувати свої пости до 20 разів на день.

Нещодавно американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила повний список номінантів 94-ї церемонії вручення премії Оскар. Цьогоріч захід відбудеться у Dolby Theater, у Лос-Анджелесі.

Учасники боротимуться за нагороди в 23 різних категоріях: від найкращого документального фільму до найкращих візуальних ефектів.