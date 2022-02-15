На 94-й церемонии вручения премии Оскар зрители впервые смогут проголосовать за любимый фильм, независимо от того, номинирован ли он экспертами Киноакадемии.

Проголосовать можно в социальной сети Twitter с 14 февраля по 3 марта, опубликовав пост с хештегом #OscarsFanFavorite.

Лента, которая наберет больше голосов фанатов, будет отмечена во время прямой трансляции Оскар 2022, которая запланирована на воскресенье, 27 марта.

Кроме этого, пользователи Twitter могут делиться любимыми моментами из фильмов 2021 года, используя хэштег #OscarsCheerMoment. Самые популярные сцены будут показаны на церемонии вместе с твитами победителей.

Пять пользователей, которые примут участие в кампании, получат подарки – бесплатные билеты в кинотеатры в течение года, подписку на стриминговые сервисы и эксклюзивные сувениры из магазина при музее Академии киноискусств.

Также организаторы Оскара случайно выберут трех пользователей, голосовавших за любимый фильм, и предоставят им оплачиваемую поездку в Лос-Анджелес на церемонию 2023 года. Кинопоклонники смогут публиковать свои посты до 20 раз в день.

Недавно американская академия кинематографических искусств и наук объявила полный список номинантов 94 церемонии вручения премии Оскар. В этом году мероприятие состоится в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе.

Участники будут бороться за награды в 23 разных категориях: от лучшего документального фильма до лучших визуальных эффектов.