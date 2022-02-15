На 94-й церемонии вручения премии Оскар зрители впервые смогут проголосовать за любимый фильм, независимо от того, номинирован ли он экспертами Киноакадемии.
Проголосовать можно в социальной сети Twitter с 14 февраля по 3 марта, опубликовав пост с хештегом #OscarsFanFavorite.
Лента, которая наберет больше голосов фанатов, будет отмечена во время прямой трансляции Оскар 2022, которая запланирована на воскресенье, 27 марта.
Make movie history this year with #OscarsFanFavorite and #OscarsCheerMoment.
Head to https://t.co/HjaTjZfexf for more information. pic.twitter.com/GCPtespLqP
— The Academy (@TheAcademy) February 14, 2022
Кроме этого, пользователи Twitter могут делиться любимыми моментами из фильмов 2021 года, используя хэштег #OscarsCheerMoment. Самые популярные сцены будут показаны на церемонии вместе с твитами победителей.
Пять пользователей, которые примут участие в кампании, получат подарки – бесплатные билеты в кинотеатры в течение года, подписку на стриминговые сервисы и эксклюзивные сувениры из магазина при музее Академии киноискусств.
Также организаторы Оскара случайно выберут трех пользователей, голосовавших за любимый фильм, и предоставят им оплачиваемую поездку в Лос-Анджелес на церемонию 2023 года. Кинопоклонники смогут публиковать свои посты до 20 раз в день.
Недавно американская академия кинематографических искусств и наук объявила полный список номинантов 94 церемонии вручения премии Оскар. В этом году мероприятие состоится в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе.
Участники будут бороться за награды в 23 разных категориях: от лучшего документального фильма до лучших визуальных эффектов.