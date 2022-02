На 94-й церемонии вручения премии Оскар зрители впервые смогут проголосовать за любимый фильм, независимо от того, номинирован ли он экспертами Киноакадемии.

Проголосовать можно в социальной сети Twitter с 14 февраля по 3 марта, опубликовав пост с хештегом #OscarsFanFavorite.

Лента, которая наберет больше голосов фанатов, будет отмечена во время прямой трансляции Оскар 2022, которая запланирована на воскресенье, 27 марта.

Make movie history this year with #OscarsFanFavorite and #OscarsCheerMoment.

