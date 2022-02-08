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Оскар 2022: повний список номінантів

8 Лютого 2022, 15:24
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Оскар 2021
Джерело: Depositphotos

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів 94-ї церемонії вручення премії Оскар. Захід запланований на 27 березня в Dolby Theater, у Лос-Анджелесі.

У 2022 році учасники боротимуться за нагороди в 24 різних категоріях: від найкращого документального фільму до найкращих візуальних ефектів.

Найкраща жіноча роль другого плану:

  • Джессі Баклі – Втрачена дочка
  • Катріна Балф – Белфаст
  • Кірстен Данст – Влада пса
  • Аріана ДеБоз – Вестсайдська історія
  • Онжаню Елліс – Король Річард

Найкращий саундтрек:

  • Не дивись нагору
  • Дюна
  • Енканто
  • Паралельні матері
  • Влада пса

Найкращий адаптований сценарій

  • CODA: У ритмі серця
  • Сядь за кермо моєї машини
  • Дюна
  • Втрачена дочка
  • Влада пса

Найкращий оригінальний сценарій:

  • Белфаст
  • Не дивіться вгору
  • Король Річард
  • Диво-парк
  • Найгірша людина на світі

Найкраща чоловіча роль другого плану:

  • Кіран Хайндс, Белфаст
  • Трой Котсар, CODA: У ритмі серця
  • Джессі Племонс, Влада пса
  • Дж. К. Сіммонс, Бути Рікардо
  • Коді Сміт-Макфі, Влада пса

Найкращий монтаж:

  • Белфаст
  • Дюна
  • Король Річард
  • Не дивіться вгору
  • Тік-так, бум

Найкращий анімаційний фільм:

  • Енканто
  • Flee
  • Лука
  • Мітчели проти машин
  • Райя та останній дракон

Найкращі візуальні ефекти

  • Дюна
  • Головний герой
  • Не час помирати
  • Шан-Чі та Легенда десяти кілець
  • Людина-павук: Немає шляху додому

Найкращий оператор:

  • Дюна
  • Алея кошмарів
  • Влада пса
  • Трагедія Макбета
  • Вестсайдська історія

Найкращий міжнародний фільм:

  • Найгірша людина на світі
  • Flee
  • Сядь за кермо моєї машини
  • Рука Бога
  • Лунана: Як у класній кімнаті

Найкраща чоловіча роль:

  • Хав’єр Бардем, Бути Рікардо
  • Бенедикт Камбербетч, Влада пса
  • Ендрю Гарфілд, Тік-так, бум!
  • Вілл Сміт, Король Річард
  • Дензел Вашингтон, Трагедія Макбета

Найкраща жіноча роль:

  • Джессіка Честейн, Очі Теммі Фей
  • Олівія Колман, Втрачена дочка
  • Пенелопа Крус, Паралельні матері
  • Ніколь Кідман, Бути Рікардо
  • Крістен Стюарт, Спенсер

Найкращий фільм:

  • Белфаст
  • CODA: У ритмі серця
  • Не дивіться вгору
  • Сядь за кермо моєї машини
  • Дюна
  • Король Річард
  • Диво-парк
  • Алея жахів
  • Влада пса
  • Вестсайдська історія

Найкращий режисер:

  • Кеннет Брана, Белфаст
  • Рюсуке Хамагуті, Сядь за кермо моєї машини
  • Пол Томас Андерсон, Диво-парк
  • Джейн Кемпіон, Влада пса
  • Стівен Спілберг, Вестсайдська історія

Варто зазначити, що вперше за три роки премія Оскар пройде з ведучим. Керівник відділу розваг ABC Крейг Ервіч повідомив, що на березневій церемонії повернуться до традицій. Однак ім’я ведучого поки залишається невідомим.

Востаннє церемонію вручення нагород Академії у 2018 році вів комік Джиммі Кіммела. Наступного року право провести церемонію отримав комік Кевін Гарт, але він відмовився її вести через два дні через тиск громадськості. Причиною стали жарти Гарта у Twitter, які визначили як гомофобні.

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