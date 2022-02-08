Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів 94-ї церемонії вручення премії Оскар. Захід запланований на 27 березня в Dolby Theater, у Лос-Анджелесі.

У 2022 році учасники боротимуться за нагороди в 24 різних категоріях: від найкращого документального фільму до найкращих візуальних ефектів.

Найкраща жіноча роль другого плану:

Джессі Баклі – Втрачена дочка

Катріна Балф – Белфаст

Кірстен Данст – Влада пса

Аріана ДеБоз – Вестсайдська історія

Онжаню Елліс – Король Річард

Найкращий саундтрек:

Не дивись нагору

Дюна

Енканто

Паралельні матері

Влада пса

Найкращий адаптований сценарій

CODA: У ритмі серця

Сядь за кермо моєї машини

Дюна

Втрачена дочка

Влада пса

Найкращий оригінальний сценарій:

Белфаст

Не дивіться вгору

Король Річард

Диво-парк

Найгірша людина на світі

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Кіран Хайндс, Белфаст

Трой Котсар, CODA: У ритмі серця

Джессі Племонс, Влада пса

Дж. К. Сіммонс, Бути Рікардо

Коді Сміт-Макфі, Влада пса

Найкращий монтаж:

Белфаст

Дюна

Король Річард

Не дивіться вгору

Тік-так, бум

Найкращий анімаційний фільм:

Енканто

Flee

Лука

Мітчели проти машин

Райя та останній дракон

Найкращі візуальні ефекти

Дюна

Головний герой

Не час помирати

Шан-Чі та Легенда десяти кілець

Людина-павук: Немає шляху додому

Найкращий оператор:

Дюна

Алея кошмарів

Влада пса

Трагедія Макбета

Вестсайдська історія

Найкращий міжнародний фільм:

Найгірша людина на світі

Flee

Сядь за кермо моєї машини

Рука Бога

Лунана: Як у класній кімнаті

Найкраща чоловіча роль:

Хав’єр Бардем, Бути Рікардо

Бенедикт Камбербетч, Влада пса

Ендрю Гарфілд, Тік-так, бум!

Вілл Сміт, Король Річард

Дензел Вашингтон, Трагедія Макбета

Найкраща жіноча роль:

Джессіка Честейн, Очі Теммі Фей

Олівія Колман, Втрачена дочка

Пенелопа Крус, Паралельні матері

Ніколь Кідман, Бути Рікардо

Крістен Стюарт, Спенсер

Найкращий фільм:

Белфаст

CODA: У ритмі серця

Не дивіться вгору

Сядь за кермо моєї машини

Дюна

Король Річард

Диво-парк

Алея жахів

Влада пса

Вестсайдська історія

Найкращий режисер:

Кеннет Брана, Белфаст

Рюсуке Хамагуті, Сядь за кермо моєї машини

Пол Томас Андерсон, Диво-парк

Джейн Кемпіон, Влада пса

Стівен Спілберг, Вестсайдська історія

Варто зазначити, що вперше за три роки премія Оскар пройде з ведучим. Керівник відділу розваг ABC Крейг Ервіч повідомив, що на березневій церемонії повернуться до традицій. Однак ім’я ведучого поки залишається невідомим.

Востаннє церемонію вручення нагород Академії у 2018 році вів комік Джиммі Кіммела. Наступного року право провести церемонію отримав комік Кевін Гарт, але він відмовився її вести через два дні через тиск громадськості. Причиною стали жарти Гарта у Twitter, які визначили як гомофобні.