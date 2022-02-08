Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів 94-ї церемонії вручення премії Оскар. Захід запланований на 27 березня в Dolby Theater, у Лос-Анджелесі.
У 2022 році учасники боротимуться за нагороди в 24 різних категоріях: від найкращого документального фільму до найкращих візуальних ефектів.
Найкраща жіноча роль другого плану:
- Джессі Баклі – Втрачена дочка
- Катріна Балф – Белфаст
- Кірстен Данст – Влада пса
- Аріана ДеБоз – Вестсайдська історія
- Онжаню Елліс – Король Річард
Найкращий саундтрек:
- Не дивись нагору
- Дюна
- Енканто
- Паралельні матері
- Влада пса
Найкращий адаптований сценарій
- CODA: У ритмі серця
- Сядь за кермо моєї машини
- Дюна
- Втрачена дочка
- Влада пса
Найкращий оригінальний сценарій:
- Белфаст
- Не дивіться вгору
- Король Річард
- Диво-парк
- Найгірша людина на світі
Найкраща чоловіча роль другого плану:
- Кіран Хайндс, Белфаст
- Трой Котсар, CODA: У ритмі серця
- Джессі Племонс, Влада пса
- Дж. К. Сіммонс, Бути Рікардо
- Коді Сміт-Макфі, Влада пса
Найкращий монтаж:
- Белфаст
- Дюна
- Король Річард
- Не дивіться вгору
- Тік-так, бум
Найкращий анімаційний фільм:
- Енканто
- Flee
- Лука
- Мітчели проти машин
- Райя та останній дракон
Найкращі візуальні ефекти
- Дюна
- Головний герой
- Не час помирати
- Шан-Чі та Легенда десяти кілець
- Людина-павук: Немає шляху додому
Найкращий оператор:
- Дюна
- Алея кошмарів
- Влада пса
- Трагедія Макбета
- Вестсайдська історія
Найкращий міжнародний фільм:
- Найгірша людина на світі
- Flee
- Сядь за кермо моєї машини
- Рука Бога
- Лунана: Як у класній кімнаті
Найкраща чоловіча роль:
- Хав’єр Бардем, Бути Рікардо
- Бенедикт Камбербетч, Влада пса
- Ендрю Гарфілд, Тік-так, бум!
- Вілл Сміт, Король Річард
- Дензел Вашингтон, Трагедія Макбета
Найкраща жіноча роль:
- Джессіка Честейн, Очі Теммі Фей
- Олівія Колман, Втрачена дочка
- Пенелопа Крус, Паралельні матері
- Ніколь Кідман, Бути Рікардо
- Крістен Стюарт, Спенсер
Найкращий фільм:
- Белфаст
- CODA: У ритмі серця
- Не дивіться вгору
- Сядь за кермо моєї машини
- Дюна
- Король Річард
- Диво-парк
- Алея жахів
- Влада пса
- Вестсайдська історія
Найкращий режисер:
- Кеннет Брана, Белфаст
- Рюсуке Хамагуті, Сядь за кермо моєї машини
- Пол Томас Андерсон, Диво-парк
- Джейн Кемпіон, Влада пса
- Стівен Спілберг, Вестсайдська історія
Варто зазначити, що вперше за три роки премія Оскар пройде з ведучим. Керівник відділу розваг ABC Крейг Ервіч повідомив, що на березневій церемонії повернуться до традицій. Однак ім’я ведучого поки залишається невідомим.
Востаннє церемонію вручення нагород Академії у 2018 році вів комік Джиммі Кіммела. Наступного року право провести церемонію отримав комік Кевін Гарт, але він відмовився її вести через два дні через тиск громадськості. Причиною стали жарти Гарта у Twitter, які визначили як гомофобні.