На цьогорічній церемонії вручення премії Оскар буде ведучий вперше за три роки.

Про це повідомив керівник відділу розваг ABC Крейг Ервіч. Він зазначив, що на березневій церемонії повернуться до традицій, однак не повідомив, хто саме стане ведучим.

Востаннє церемонію вручення нагород Академії у 2018 році вів комік Джиммі Кіммела. Наступного року право провести церемонію отримав комік Кевін Харт, але він відмовився її вести через два дні через тиск громадськості. Причиною стали жарти Харта у Twitter, які визначили як гомофобні.

У 2019 році кількість глядачів церемонії зросла з 26,6 млн до 29,5 млн, але в наступні роки спостерігалося постійне падіння аудиторії: церемонія 2021 року впала до рекордно низького рівня у 10,4 млн.

Після того, як минулорічна церемонія вручення Оскар через коронавірус відбулася на Union Station, цього року Оскар повернеться в Dolby Theatre. Виконавчим продюсером цьогорічної ночі призначили Вілла Паркера.

— Вілл дійсно має свій пульс у популярній культурі та розвагах. Я знаю, що у нього є багато чого в кишені, і незабаром ми поділимося деталями, – сказав Ервіч.

Поки невідомо, хто стане ведучим церемонії, але низка американських ЗМІ пишуть, що ним може стати актор Том Голланд після неймовірного успіху картини Людина-павук: Немає шляху додому.

Сам Голланд в коментарі Hollywood Reporter сказав, що йому подобається така ідея.

— Якщо мене попросять, я б це зробив, і це було б дуже весело, — сказав він.

Фінальний список номінантів на Оскар оголосять 8 лютого, а церемонія вручення відбудеться 27 березня у Лос-Анджелесі у легендарному театрі Dolby.