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Персони

Впала у власному будинку: Софі Лорен потрапила до лікарні з переломами стегна

25 Вересня 2023, 14:07
Валентина Чорна редакторка стрічки
Софі Лорен
Джерело: Getty Images

Італійська акторка та співачка Софі Лорен потрапила до лікарні після падіння у власному будинку в Женеві.

Як повідомляє видання The Hollywood Reporter, інцидент стався у неділю, 24 вересня.

89-річна Софі Лорен впала у ванній кімнаті, внаслідок чого отримала переломи стегна. Травми виявилися такими серйозними, що лікарі негайно прооперували зірку.

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Наразі Софі Лорен лежить в лікарні. Поруч із неї перебувають її сини – Карло та Едоардо.

Лікарі дають оптимістичний прогноз щодо одужання акторки, однак на знаменитість чекає тривала реабілітація.

Нещодавно голлівудський актор Арнольд Шварценеггер переніс операцію.

Хірургічне втручання знадобилася після пошкодження нерва на лікті. Ймовірно, неприємний випадок стався в залі, де Арнольд був за кілька годин до операції.

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госпіталізація Софі Лорен
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