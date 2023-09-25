Італійська акторка та співачка Софі Лорен потрапила до лікарні після падіння у власному будинку в Женеві.

Як повідомляє видання The Hollywood Reporter, інцидент стався у неділю, 24 вересня.

89-річна Софі Лорен впала у ванній кімнаті, внаслідок чого отримала переломи стегна. Травми виявилися такими серйозними, що лікарі негайно прооперували зірку.

Зараз дивляться

Наразі Софі Лорен лежить в лікарні. Поруч із неї перебувають її сини – Карло та Едоардо.

Лікарі дають оптимістичний прогноз щодо одужання акторки, однак на знаменитість чекає тривала реабілітація.

Нещодавно голлівудський актор Арнольд Шварценеггер переніс операцію.

Хірургічне втручання знадобилася після пошкодження нерва на лікті. Ймовірно, неприємний випадок стався в залі, де Арнольд був за кілька годин до операції.