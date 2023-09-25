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Персоны

Упала в собственном доме: Софи Лорен попала в больницу с переломами бедра

25 сентября 2023, 14:07
Валентина Чорна редактор ленты
Софі Лорен
Источник: Getty Images

Итальянская актриса и певица Софи Лорен попала в больницу после падения в собственном доме в Женеве.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, инцидент произошел в воскресенье, 24 сентября.

89-летняя Софи Лорен упала в ванной комнате, в результате чего получила переломы бедра. Травмы оказались настолько серьезными, что врачи немедленно прооперировали звезду.

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Сейчас Софи Лорен лежит в больнице. Рядом с ней находятся ее сыновья — Карло и Эдоардо.

Врачи дают оптимистичный прогноз относительно выздоровления актрисы, однако знаменитость ждет длительная реабилитация.

Недавно голливудский актер Арнольд Шварценеггер перенес операцию.

Хирургическое вмешательство понадобилась после повреждения нерва на локте. Вероятно, неприятный случай произошел в зале, где Арнольд был за несколько часов до операции.

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госпіталізація Софи Лорен
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