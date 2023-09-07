Вагітна Кортні Кардаш’ян потрапила до лікарні: боролися за життя дитини

Вагітна Кортні Кардаш’ян потрапила до лікарні. Фотомодель налякала шанувальників чорно-білим фото і розкрила подробиці в Instagram.

Як виявилося, 44-річну зірку терміново госпіталізували та прооперували. Лікарям вдалося врятувати її майбутню дитину. До своєї розповіді вона додала чорно-білий знімок, на якому за руку її тримає чоловік Тревіс Баркер.

– Я буду вічно вдячна лікарям за порятунок життя нашої дитини. Я вдячна своєму чоловікові, який примчав із гастролей, щоб бути поруч. І моїй мамі – спасибі, що тримала мене за руку під час усього цього, – заявила Кортні.

Модель додала, що це перший на її досвіді випадок, коли потрібно робити операцію, щоб пологи були вдалими.

– Як людина, у якої в минулому було три дуже легкі вагітності, я не була готова до того, що мені доведеться терміново вдатися до операції. Вийти з лікарні з моїм малюком у животику і в безпеці було справжнісіньким благословенням, – вважає зірка.

Нагадаємо, що не тільки закордонні зірки хочуть ще більше дітей – у липні стало відомо, що колишня дружина продюсера-путініста Юрія Бардаша, співачка Луна вагітна вдруге. Щоправда, стать дитини і місяць вагітності вона так і не розкрила.