Голлівудського актора Арнольда Шварценеггера терміново прооперували після травми ліктя. Артист з’явився на знімках після лікарні з гіпсом на правій руці. Утім, виглядав зірка кіно дуже навіть активним і веселим.

Так, операція знадобилася після пошкодження нерва на лікті. Імовірно, що неприємний випадок стався в залі, де Арнольд був за кілька годин до операції.

Інсайдери, наближені до Шварценеггера заявили, що зараз культуристу набагато краще – операція пройшла успішно.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що за останні роки 76-річний актор стикається з проблемами зі здоров’ям. Наприклад, у 2018 році він переніс серйозну операцію на серці. Все було серйозніше, ніж багато хто припускав.

Раніше Шварценеггер зізнався, що з дитинства страждає невиліковним захворюванням. Йдеться про дислексію – проблеми з читанням. Артист зізнався, що в нього через це були навіть проблеми в школі, де його били лінійкою через погане читання.

Арнольду доводилося навіть по кілька місяців перечитувати сценарій, щоб не забувати своїх фраз під час зйомок.