Голлівудського актора Арнольда Шварценеггера терміново прооперували після травми ліктя. Артист з’явився на знімках після лікарні з гіпсом на правій руці. Утім, виглядав зірка кіно дуже навіть активним і веселим.
Так, операція знадобилася після пошкодження нерва на лікті. Імовірно, що неприємний випадок стався в залі, де Арнольд був за кілька годин до операції.
Інсайдери, наближені до Шварценеггера заявили, що зараз культуристу набагато краще – операція пройшла успішно.
Нагадаємо, що за останні роки 76-річний актор стикається з проблемами зі здоров’ям. Наприклад, у 2018 році він переніс серйозну операцію на серці. Все було серйозніше, ніж багато хто припускав.
Раніше Шварценеггер зізнався, що з дитинства страждає невиліковним захворюванням. Йдеться про дислексію – проблеми з читанням. Артист зізнався, що в нього через це були навіть проблеми в школі, де його били лінійкою через погане читання.
Арнольду доводилося навіть по кілька місяців перечитувати сценарій, щоб не забувати своїх фраз під час зйомок.