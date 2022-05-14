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Вовки з Місяця вимагають банан: як Subwoolfer запалили на Євробаченні

14 Травня 2022, 22:46
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Вовки з Місяця вимагають банан: як Subwoolfer запалили на Євробаченні

У фіналі Євробачення 2022 заспівав дует з Норвегії Subwoolfer. Гурт показав номер своєї пісні Give that wolf a banana.

Subwoolfer – Give that wolf a banana

Норвезький гурт Subwoolfer став улюбленцем єврофанів. Ритмічна задерикувата пісня в стилі What Does The Fox Say, танці та ареол таємничості – гарне поєднання.

Що відомо про Subwoolfer

Перший публічний вихід Subwoolfer відбувся 10 січня 2022 року, коли стало відомо, що колектив вийшов у фінал Melodi Grand Prix – норвезький нацвідбір на Євробачення.

Учасники колективу приховують свої особи та просять називати їх Кіт та Джим. Але музиканти вигадали собі легенду. Мовляв, Subwoolfer було засновано 4,5 млрд років тому. Живуть вони на Місяці, а в музичному плані підкорили всі планети.

Однак у мережі вже є кілька теорій щодо того, хто ховається під масками. Серед інших: Гауте Ормосен та Бен Адамс, Sirkus Eliassen, брати Ylvis (автори What Does The Fox Say).

Subwoolfer – Give that wolf a banana: текст та переклад пісні

 

Verse 1

Not sure I told you, but I really like your teeth
That hairy coat of yours with nothing underneath
Not sure you have a name, so I will call you Keith
Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
See where you’re going, but I don’t know where you’ve been
Is that saliva or blood drippin’ off your chin?
If you don’t like the name Keith I’ma call you Jim
Oh-ooh-ooh-ooh-ooh

 Куплет 1

Не впевнений, що я вам сказав, але мені дуже подобаються твої зуби
Це твоє волохатий пальто, під яким нічого немає
Не впевнений, що у вас є ім’я, тому я зватиму тебе Кіт
OH-OOH-OOH-OOH-OOH-OOH
Подивися, куди ви йдете, але я не знаю, де ти був
Це слина чи кров капає з твого підборіддя?
Якщо вам не подобається ім’я Кіт, я зватиму тебе Джим
OH-OOH-OOH-OOH-OOH
Pre-Chorus

And before that wolf eats my grandma
Give that wolf a banana
Give that wolf
And before that wolf eats my grandma
Give that wolf a banana
Give that wolf
Give that wolf (Banana)

 Перед приспівом

І до того, як вовк з’їсть мою бабусю
Дайте цьому вовку банан
Дай цьому вовку
І до того, як вовк з’їсть мою бабусю
Дайте цьому вовку банан
Дай цьому вовку
Дай цьому вовку (банан)
Chorus

Yum, yum, yum, yum-yum-yum
Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum
Yum, yum, yum, yum-yum-yum
Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum
Banana

 Приспів

Нам, ням, ням, ням-ням-ням
ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням
Нам, ням, ням, ням-ням-ням
ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням
Банан
Verse 2

I like the scent of every meal on your breath
That hunger in you, I’m in danger now, I guess
Let’s go to grandma’s, you say grandma tastes the best
Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

 Куплет 2

Мені подобається запах їжі у твоєму подиху
Цей голод у тобі, тепер я в небезпеці, я думаю
Ходімо до бабусі, ти кажеш, що у бабусі найсмачніше
О-о-о-о-о-о-о-о-о

Pre-Chorus

And before that wolf eats my grandma
Give that wolf a banana
Give that wolf
(I want your grandma, yum, yum)
And before that wolf eats my grandma
Give that wolf a banana
Give that wolf
Give that wolf
Someone give that wolf a banana

 Перед приспівом

І до того, як вовк з’їсть мою бабусю
Дайте цьому вовку банан
Дай цьому вовку
І до того, як вовк з’їсть мою бабусю
Дайте цьому вовку банан
Дай цьому вовку
Дай цьому вовку (банан)
Chorus

Yum, yum, yum, yum-yum-yum
Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum
Someone give that wolf a banana
Yum, yum, yum, yum-yum-yum
Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum
Someone give that wolf a banana

 Приспів

Нам, ням, ням, ням-ням-ням
ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням
Нам, ням, ням, ням-ням-ням
ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням
Хто-небудь, дайте цьому вовку банан
Bridge

Ba-na-na
Ba-na-na-na-na
Ba-na-na
Ba-na-na-na-na

 Брідж

Ба-на-на
Ба-на-на-на-на
Ба-на-на
Ба-на-на-на-на
Pre-Chorus

And before that wolf eats my grandma
Give that wolf a banana
Give that wolf
(I want your grandma, yum, yum)
Someone give that wolf a banana
And before that wolf eats my grandma
Give that wolf a banana
Give that wolf
Give that wo-o-olf

 Перед приспівом

І до того, як вовк з’їсть мою бабусю
Дайте цьому вовку банан
Дай цьому вовку
І до того, як вовк з’їсть мою бабусю
Дайте цьому вовку банан
Дай цьому вовку
Дай цьому вовку (банан)
Chorus

Yum, yum, yum, yum-yum-yum
Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum
Someone give that wolf a banana
Yum, yum, yum, yum-yum-yum
Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum
Someone give that wolf a banana

 Приспів

Нам, ням, ням, ням-ням-ням
ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням
Нам, ням, ням, ням-ням-ням
ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням
Хто-небудь, дайте цьому вовку банан
Outro

Not sure I told you, but I really like your teeth
That hairy coat of yours with nothing underneath
Not sure you have a name, so I will call you Keith

 Закінчення

Не впевнений, що казав тобі, але мені дуже подобаються зуби.
Твоє волохате пальто, під яким нічого немає.
Не впевнений, що в тебе є ім’я, тому я зватиму тебе Кіт.
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Теги
Євробачення, Норвегія
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