Verse 1 Not sure I told you, but I really like your teeth

That hairy coat of yours with nothing underneath

Not sure you have a name, so I will call you Keith

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

See where you’re going, but I don’t know where you’ve been

Is that saliva or blood drippin’ off your chin?

If you don’t like the name Keith I’ma call you Jim

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh

Куплет 1 Не впевнений, що я вам сказав, але мені дуже подобаються твої зуби

Це твоє волохатий пальто, під яким нічого немає

Не впевнений, що у вас є ім’я, тому я зватиму тебе Кіт

OH-OOH-OOH-OOH-OOH-OOH

Подивися, куди ви йдете, але я не знаю, де ти був

Це слина чи кров капає з твого підборіддя?

Якщо вам не подобається ім’я Кіт, я зватиму тебе Джим

OH-OOH-OOH-OOH-OOH