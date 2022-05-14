У фіналі Євробачення 2022 заспівав дует з Норвегії Subwoolfer. Гурт показав номер своєї пісні Give that wolf a banana.
Subwoolfer – Give that wolf a banana
Норвезький гурт Subwoolfer став улюбленцем єврофанів. Ритмічна задерикувата пісня в стилі What Does The Fox Say, танці та ареол таємничості – гарне поєднання.
Що відомо про Subwoolfer
Перший публічний вихід Subwoolfer відбувся 10 січня 2022 року, коли стало відомо, що колектив вийшов у фінал Melodi Grand Prix – норвезький нацвідбір на Євробачення.
Учасники колективу приховують свої особи та просять називати їх Кіт та Джим. Але музиканти вигадали собі легенду. Мовляв, Subwoolfer було засновано 4,5 млрд років тому. Живуть вони на Місяці, а в музичному плані підкорили всі планети.
Однак у мережі вже є кілька теорій щодо того, хто ховається під масками. Серед інших: Гауте Ормосен та Бен Адамс, Sirkus Eliassen, брати Ylvis (автори What Does The Fox Say).
Subwoolfer – Give that wolf a banana: текст та переклад пісні
|Verse 1
Not sure I told you, but I really like your teeth
|Куплет 1
Не впевнений, що я вам сказав, але мені дуже подобаються твої зуби
|Pre-Chorus
And before that wolf eats my grandma
|Перед приспівом
І до того, як вовк з’їсть мою бабусю
|Chorus
Yum, yum, yum, yum-yum-yum
|Приспів
Нам, ням, ням, ням-ням-ням
|Verse 2
I like the scent of every meal on your breath
|Куплет 2
Мені подобається запах їжі у твоєму подиху
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Pre-Chorus
And before that wolf eats my grandma
|Перед приспівом
І до того, як вовк з’їсть мою бабусю
|Chorus
Yum, yum, yum, yum-yum-yum
|Приспів
Нам, ням, ням, ням-ням-ням
|Bridge
Ba-na-na
|Брідж
Ба-на-на
|Pre-Chorus
And before that wolf eats my grandma
|Перед приспівом
І до того, як вовк з’їсть мою бабусю
|Chorus
Yum, yum, yum, yum-yum-yum
|Приспів
Нам, ням, ням, ням-ням-ням
|Outro
Not sure I told you, but I really like your teeth
|Закінчення
Не впевнений, що казав тобі, але мені дуже подобаються зуби.