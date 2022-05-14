У фіналі Євробачення 2022 заспівав дует з Норвегії Subwoolfer. Гурт показав номер своєї пісні Give that wolf a banana.

Subwoolfer – Give that wolf a banana

Норвезький гурт Subwoolfer став улюбленцем єврофанів. Ритмічна задерикувата пісня в стилі What Does The Fox Say, танці та ареол таємничості – гарне поєднання.

Що відомо про Subwoolfer

Перший публічний вихід Subwoolfer відбувся 10 січня 2022 року, коли стало відомо, що колектив вийшов у фінал Melodi Grand Prix – норвезький нацвідбір на Євробачення.

Учасники колективу приховують свої особи та просять називати їх Кіт та Джим. Але музиканти вигадали собі легенду. Мовляв, Subwoolfer було засновано 4,5 млрд років тому. Живуть вони на Місяці, а в музичному плані підкорили всі планети.

Однак у мережі вже є кілька теорій щодо того, хто ховається під масками. Серед інших: Гауте Ормосен та Бен Адамс, Sirkus Eliassen, брати Ylvis (автори What Does The Fox Say).

Subwoolfer – Give that wolf a banana: текст та переклад пісні

Verse 1 Not sure I told you, but I really like your teeth

That hairy coat of yours with nothing underneath

Not sure you have a name, so I will call you Keith

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

See where you’re going, but I don’t know where you’ve been

Is that saliva or blood drippin’ off your chin?

If you don’t like the name Keith I’ma call you Jim

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh Куплет 1 Не впевнений, що я вам сказав, але мені дуже подобаються твої зуби

Це твоє волохатий пальто, під яким нічого немає

Не впевнений, що у вас є ім’я, тому я зватиму тебе Кіт

OH-OOH-OOH-OOH-OOH-OOH

Подивися, куди ви йдете, але я не знаю, де ти був

Це слина чи кров капає з твого підборіддя?

Якщо вам не подобається ім’я Кіт, я зватиму тебе Джим

OH-OOH-OOH-OOH-OOH Pre-Chorus And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

Give that wolf (Banana) Перед приспівом І до того, як вовк з’їсть мою бабусю

Дайте цьому вовку банан

Дай цьому вовку

І до того, як вовк з’їсть мою бабусю

Дайте цьому вовку банан

Дай цьому вовку

Дай цьому вовку (банан) Chorus Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Banana Приспів Нам, ням, ням, ням-ням-ням

ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням

Нам, ням, ням, ням-ням-ням

ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням

Банан Verse 2 I like the scent of every meal on your breath

That hunger in you, I’m in danger now, I guess

Let’s go to grandma’s, you say grandma tastes the best

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh Куплет 2 Мені подобається запах їжі у твоєму подиху

Цей голод у тобі, тепер я в небезпеці, я думаю

Ходімо до бабусі, ти кажеш, що у бабусі найсмачніше

О-о-о-о-о-о-о-о-о Pre-Chorus And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

(I want your grandma, yum, yum)

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

Give that wolf

Someone give that wolf a banana Перед приспівом І до того, як вовк з’їсть мою бабусю

Дайте цьому вовку банан

Дай цьому вовку

І до того, як вовк з’їсть мою бабусю

Дайте цьому вовку банан

Дай цьому вовку

Дай цьому вовку (банан) Chorus Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana Приспів Нам, ням, ням, ням-ням-ням

ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням

Нам, ням, ням, ням-ням-ням

ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням

Хто-небудь, дайте цьому вовку банан Bridge Ba-na-na

Ba-na-na-na-na

Ba-na-na

Ba-na-na-na-na Брідж Ба-на-на

Ба-на-на-на-на

Ба-на-на

Ба-на-на-на-на Pre-Chorus And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

(I want your grandma, yum, yum)

Someone give that wolf a banana

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

Give that wo-o-olf Перед приспівом І до того, як вовк з’їсть мою бабусю

Дайте цьому вовку банан

Дай цьому вовку

І до того, як вовк з’їсть мою бабусю

Дайте цьому вовку банан

Дай цьому вовку

Дай цьому вовку (банан) Chorus Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana Приспів Нам, ням, ням, ням-ням-ням

ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням

Нам, ням, ням, ням-ням-ням

ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням

Хто-небудь, дайте цьому вовку банан Outro Not sure I told you, but I really like your teeth

That hairy coat of yours with nothing underneath

Not sure you have a name, so I will call you Keith Закінчення Не впевнений, що казав тобі, але мені дуже подобаються зуби.

Твоє волохате пальто, під яким нічого немає.

Не впевнений, що в тебе є ім’я, тому я зватиму тебе Кіт.