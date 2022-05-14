В финале Евровидения 2022 спел дуэт из Норвегии Subwoolfer. Группа показала номер на свою песню Give that wolf a banana.
Subwoolfer — Give that wolf a banana
Норвежская группа Subwoolfer стала любимцем еврофанов. Ритмичная задорная песня в стиле What Does The Fox Say, танцы и ареол таинственности — хорошее сочетание.
Что известно о Subwoolfer
Первый публичный выход Subwoolfer состоялся 10 января 2022 года, когда стало известно, что коллектив вышел в финал Melodi Grand Prix — норвежский нацотбор на Евровидение.
Участники коллектива скрывают свои личности и просят называть их Кит и Джим. Но музыканты придумали для себя легенду. Мол, Subwoolfer был основан 4,5 млрд лет назад. Живут они на Луне, а в музыкальном плане им покорились все планеты.
Однако в сети уже есть несколько теорий относительно того, кто прячется под масками. Среди прочего: Гауте Ормосен и Бен Адамс, Sirkus Eliassen, братья Ylvis (авторы What Does The Fox Say).
Subwoolfer — Give that wolf a banana: текст и перевод песни
|Verse 1
Not sure I told you, but I really like your teeth
|Куплет 1
Не уверен, что я сказал вам, но мне очень нравятся твои зубы
|Pre-Chorus
And before that wolf eats my grandma
|Перед припевом
И до того, как волк съест мою бабушку
|Chorus
Yum, yum, yum, yum-yum-yum
|Припев
Ням, ням, ням, ням-ням-ням
|Verse 2
I like the scent of every meal on your breath
|Куплет 2
Мне нравится запах еды в твоем дыхании
|
Pre-Chorus
And before that wolf eats my grandma
|Перед припевом
И до того, как волк съест мою бабушку
|Chorus
Yum, yum, yum, yum-yum-yum
|Припев
Ням, ням, ням, ням-ням-ням
|Bridge
Ba-na-na
|Бридж
Ба-на-на
|Pre-Chorus
And before that wolf eats my grandma
|Перед припевом
И до того, как волк съест мою бабушку
|Chorus
Yum, yum, yum, yum-yum-yum
|Припев
Ням, ням, ням, ням-ням-ням
|Outro
Not sure I told you, but I really like your teeth
|Окончание
Не уверен, что говорил тебе, но мне очень нравятся твои зубы.