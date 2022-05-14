В финале Евровидения 2022 спел дуэт из Норвегии Subwoolfer. Группа показала номер на свою песню Give that wolf a banana.

Subwoolfer — Give that wolf a banana

Норвежская группа Subwoolfer стала любимцем еврофанов. Ритмичная задорная песня в стиле What Does The Fox Say, танцы и ареол таинственности — хорошее сочетание.

Что известно о Subwoolfer

Первый публичный выход Subwoolfer состоялся 10 января 2022 года, когда стало известно, что коллектив вышел в финал Melodi Grand Prix — норвежский нацотбор на Евровидение.

Участники коллектива скрывают свои личности и просят называть их Кит и Джим. Но музыканты придумали для себя легенду. Мол, Subwoolfer был основан 4,5 млрд лет назад. Живут они на Луне, а в музыкальном плане им покорились все планеты.

Однако в сети уже есть несколько теорий относительно того, кто прячется под масками. Среди прочего: Гауте Ормосен и Бен Адамс, Sirkus Eliassen, братья Ylvis (авторы What Does The Fox Say).

Subwoolfer — Give that wolf a banana: текст и перевод песни

Verse 1 Not sure I told you, but I really like your teeth

That hairy coat of yours with nothing underneath

Not sure you have a name, so I will call you Keith

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

See where you’re going, but I don’t know where you’ve been

Is that saliva or blood drippin’ off your chin?

If you don’t like the name Keith I’ma call you Jim

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh Куплет 1 Не уверен, что я сказал вам, но мне очень нравятся твои зубы

Это твое волосатое пальто, под которым ничего нет

Не уверен, что у вас есть имя, поэтому я буду звать тебя Кит

OH-OOH-OOH-OOH-OOH-OOH

Посмотри, куда вы идете, но я не знаю, где ты был

Это слюна или кровь капает с твоего подбородка?

Если вам не нравится имя Кит, я буду звать тебя Джим

OH-OOH-OOH-OOH-OOH Pre-Chorus And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

Give that wolf (Banana) Перед припевом И до того, как волк съест мою бабушку

Дайте этому волку банан

Дай этому волку

И до того, как волк съест мою бабушку

Дайте этому волку банан

Дай этому волку

Дай этому волку (банан) Chorus Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Banana Припев Ням, ням, ням, ням-ням-ням

Ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням

Ням, ням, ням, ням-ням-ням

Ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням

Банан Verse 2 I like the scent of every meal on your breath

That hunger in you, I’m in danger now, I guess

Let’s go to grandma’s, you say grandma tastes the best

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh Куплет 2 Мне нравится запах еды в твоем дыхании

Этот голод в тебе, теперь я в опасности, я думаю

Пойдем к бабушке, ты говоришь, что у бабушки вкуснее всего

О-о-о-о-о-о-о-о Pre-Chorus And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

(I want your grandma, yum, yum)

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

Give that wolf

Someone give that wolf a banana Перед припевом И до того, как волк съест мою бабушку

Дайте этому волку банан

Дай этому волку

И до того, как волк съест мою бабушку

Дайте этому волку банан

Дай этому волку

Дай этому волку (банан) Chorus Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana Припев Ням, ням, ням, ням-ням-ням

Ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням

Ням, ням, ням, ням-ням-ням

Ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням

Кто-нибудь, дайте этому волку банан Bridge Ba-na-na

Ba-na-na-na-na

Ba-na-na

Ba-na-na-na-na Бридж Ба-на-на

Ба-на-на-на-на

Ба-на-на

Ба-на-на-на-на Pre-Chorus And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

(I want your grandma, yum, yum)

Someone give that wolf a banana

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

Give that wo-o-olf Перед припевом И до того, как волк съест мою бабушку

Дайте этому волку банан

Дай этому волку

И до того, как волк съест мою бабушку

Дайте этому волку банан

Дай этому волку

Дай этому волку (банан) Chorus Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana Припев Ням, ням, ням, ням-ням-ням

Ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням

Ням, ням, ням, ням-ням-ням

Ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням

Кто-нибудь, дайте этому волку банан Outro Not sure I told you, but I really like your teeth

That hairy coat of yours with nothing underneath

Not sure you have a name, so I will call you Keith Окончание Не уверен, что говорил тебе, но мне очень нравятся твои зубы.

Твое мохнатое пальто, под которым ничего нет.

Не уверен, что у тебя есть имя, поэтому я буду звать тебя Кит.