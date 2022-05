Verse 1 Not sure I told you, but I really like your teeth

That hairy coat of yours with nothing underneath

Not sure you have a name, so I will call you Keith

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

See where you’re going, but I don’t know where you’ve been

Is that saliva or blood drippin’ off your chin?

If you don’t like the name Keith I’ma call you Jim

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh

Куплет 1 Не уверен, что я сказал вам, но мне очень нравятся твои зубы

Это твое волосатое пальто, под которым ничего нет

Не уверен, что у вас есть имя, поэтому я буду звать тебя Кит

OH-OOH-OOH-OOH-OOH-OOH

Посмотри, куда вы идете, но я не знаю, где ты был

Это слюна или кровь капает с твоего подбородка?

Если вам не нравится имя Кит, я буду звать тебя Джим

OH-OOH-OOH-OOH-OOH