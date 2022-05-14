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Волки из Луны требуют банан: как Subwoolfer зажгли на Евровидение

14 мая 2022, 22:46
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Волки из Луны требуют банан: как Subwoolfer зажгли на Евровидение

В финале Евровидения 2022 спел дуэт из Норвегии Subwoolfer. Группа показала номер на свою песню Give that wolf a banana.

Subwoolfer — Give that wolf a banana

Норвежская группа Subwoolfer стала любимцем еврофанов. Ритмичная задорная песня в стиле What Does The Fox Say, танцы и ареол таинственности — хорошее сочетание.

 

Что известно о Subwoolfer

Первый публичный выход Subwoolfer состоялся 10 января 2022 года, когда стало известно, что коллектив вышел в финал Melodi Grand Prix — норвежский нацотбор на Евровидение.

Участники коллектива скрывают свои личности и просят называть их Кит и Джим. Но музыканты придумали для себя легенду. Мол, Subwoolfer был основан 4,5 млрд лет назад. Живут они на Луне, а в музыкальном плане им покорились все планеты.

Однако в сети уже есть несколько теорий относительно того, кто прячется под масками. Среди прочего: Гауте Ормосен и Бен Адамс, Sirkus Eliassen, братья Ylvis (авторы What Does The Fox Say).

Subwoolfer — Give that wolf a banana: текст и перевод песни

Verse 1

Not sure I told you, but I really like your teeth
That hairy coat of yours with nothing underneath
Not sure you have a name, so I will call you Keith
Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
See where you’re going, but I don’t know where you’ve been
Is that saliva or blood drippin’ off your chin?
If you don’t like the name Keith I’ma call you Jim
Oh-ooh-ooh-ooh-ooh

 Куплет 1

Не уверен, что я сказал вам, но мне очень нравятся твои зубы
Это твое волосатое пальто, под которым ничего нет
Не уверен, что у вас есть имя, поэтому я буду звать тебя Кит
OH-OOH-OOH-OOH-OOH-OOH
Посмотри, куда вы идете, но я не знаю, где ты был
Это слюна или кровь капает с твоего подбородка?
Если вам не нравится имя Кит, я буду звать тебя Джим
OH-OOH-OOH-OOH-OOH
Pre-Chorus

And before that wolf eats my grandma
Give that wolf a banana
Give that wolf
And before that wolf eats my grandma
Give that wolf a banana
Give that wolf
Give that wolf (Banana)

 Перед припевом

И до того, как волк съест мою бабушку
Дайте этому волку банан
Дай этому волку
И до того, как волк съест мою бабушку
Дайте этому волку банан
Дай этому волку
Дай этому волку (банан)
Chorus

Yum, yum, yum, yum-yum-yum
Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum
Yum, yum, yum, yum-yum-yum
Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum
Banana

 Припев 

Ням, ням, ням, ням-ням-ням
Ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням
Ням, ням, ням, ням-ням-ням
Ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням
Банан
Verse 2

I like the scent of every meal on your breath
That hunger in you, I’m in danger now, I guess
Let’s go to grandma’s, you say grandma tastes the best
Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

 Куплет 2

Мне нравится запах еды в твоем дыхании
Этот голод в тебе, теперь я в опасности, я думаю
Пойдем к бабушке, ты говоришь, что у бабушки вкуснее всего
О-о-о-о-о-о-о-о

Pre-Chorus

And before that wolf eats my grandma
Give that wolf a banana
Give that wolf
(I want your grandma, yum, yum)
And before that wolf eats my grandma
Give that wolf a banana
Give that wolf
Give that wolf
Someone give that wolf a banana

 Перед припевом

И до того, как волк съест мою бабушку
Дайте этому волку банан
Дай этому волку
И до того, как волк съест мою бабушку
Дайте этому волку банан
Дай этому волку
Дай этому волку (банан)
Chorus

Yum, yum, yum, yum-yum-yum
Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum
Someone give that wolf a banana
Yum, yum, yum, yum-yum-yum
Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum
Someone give that wolf a banana

 Припев 

Ням, ням, ням, ням-ням-ням
Ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням
Ням, ням, ням, ням-ням-ням
Ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням
Кто-нибудь, дайте этому волку банан
Bridge

Ba-na-na
Ba-na-na-na-na
Ba-na-na
Ba-na-na-na-na

 Бридж

Ба-на-на
Ба-на-на-на-на
Ба-на-на
Ба-на-на-на-на
Pre-Chorus

And before that wolf eats my grandma
Give that wolf a banana
Give that wolf
(I want your grandma, yum, yum)
Someone give that wolf a banana
And before that wolf eats my grandma
Give that wolf a banana
Give that wolf
Give that wo-o-olf

 Перед припевом

И до того, как волк съест мою бабушку
Дайте этому волку банан
Дай этому волку
И до того, как волк съест мою бабушку
Дайте этому волку банан
Дай этому волку
Дай этому волку (банан)
Chorus

Yum, yum, yum, yum-yum-yum
Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum
Someone give that wolf a banana
Yum, yum, yum, yum-yum-yum
Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum
Someone give that wolf a banana

 Припев 

Ням, ням, ням, ням-ням-ням
Ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням
Ням, ням, ням, ням-ням-ням
Ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням-ням-ням
Кто-нибудь, дайте этому волку банан
Outro

Not sure I told you, but I really like your teeth
That hairy coat of yours with nothing underneath
Not sure you have a name, so I will call you Keith

 Окончание

Не уверен, что говорил тебе, но мне очень нравятся твои зубы.
Твое мохнатое пальто, под которым ничего нет.
Не уверен, что у тебя есть имя, поэтому я буду звать тебя Кит.
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Теги
Евровидение, Норвегия
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