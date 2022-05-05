Співак Володимир Дантес в ексклюзивному інтерв’ю Вікна-новини розповів, як перейшов на українську мову із початком повномасштабної війни.

Нещодавно артист презентував пісню Обійми. Це перший трек музиканта державною мовою нашої країни. Каже, не уявляв, що напише пісню українською, оскільки все життя був російськомовною людиною родом із Харкова.

– На телебаченні я розмовляв українською, але в житті та в побуті, з сім’єю, завжди тільки тією мовою. Я не міг думати і писати українською… Завжди мені прикладом був Скрябін чи як говорить Притула, бо я дуже любив, як Сергій жонглює словами. І завжди думав – як це круто так думати, висловлювати свої думки. І ось я сиджу в кімнаті, читаю всі ці новини, як багато хто перейшов, і сам хочу розмовляти українською, – розповів Володимир.

Каже, знав – для нього тут багато перешкод. Проте зрозумів, що це класна тема для пісні, бо всі бояться помилятися.

– Поки ти про це не скажеш, це як у жарті – усі про це думають, але бояться сказати. І я вирішив, так, добре, писатиму. А коли я в соцмережах почав говорити українською, то побачив відгуки підтримки, після чого подумав, що всім варто починати так робити, щоби просто відчути підтримку одне одного, – пояснив артист.

Дантес поділився історією з дитинства, пояснивши, як відбувся перехід на українську мову. Він розповів, що коли був дитиною, грав в українському театрі та дивився серіали Друзі та Альф з українським перекладом.

– Коли ти дивишся, у тебе не виникає жодних запитань, як говорити, якою мовою це дивитися – ніхто тебе не змушує. І тому, коли раптом усі навколо мене почали говорити українською, я навіть не ставив собі запитання – хочу чи не хочу я переходити. Я відчув усередині, що відповідатиму українською, бо це повага, – зазначив Володимир.

Артист розповів, що коли почав говорити українською мовою, багато дівчат, включно з його піарницею, сказали: Вова, це дуже сексі.

– Ну якщо це дуже сексі, то я і далі розмовлятиму українською. Це реально так і є. Вона м’яка, мелодійна, не дарма її порівнюють з італійською мовою кохання. Я думаю, вона така і є, – сміючись сказав Вова.

Перший пост у Instagram українською мовою у Дантеса з’явився 4 квітня. Каже, того дня нічого особливого не сталося, а кожен його підписник може натиснути на кнопку Переклад.

Також він хоче, щоб фоловери брали приклад і не боялися переходити на українську мову, роблячи помилки. Артист зазначив, що з друзями теж спілкується українською і завжди ніби перебуває в певній бульбашці.

– Є люди, росіяни, які поїхали вже давно, 3-4 роки тому, з тієї країни. Вони написали: Ти наш найулюбленіший ворог. Українською написали (сміється)… Це смішно, – розповів співак.

Фото: Володимир Дантес