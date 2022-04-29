Виконавець Володимир Дантес презентував свою першу пісню українською мовою Обійми. Він присвятив трек мовним стереотипам.

Дантес зізнався, що протягом 33 років свого життя розмовляв російською мовою, проте зараз він докладає багато зусиль для того, щоб спілкуватися рідною мовою.

За словами артиста, в нього був страх перед невдачею і помилками, тому треком Обійми він хоче підбадьорити всіх тих, хто намагається перейти на українську мову.

– Сьогодні я, як і багато моїх російськомовних знайомих, переходимо на українську мову. І я точно знаю, що серед них існує проблема – це страх перед невдачею і помилками, страх сказати щось не те і не так. Цим треком я хочу підбадьорити всіх, хто намагається, докладає зусилля і йде цим шляхом. А тим, хто досі боїться перейти на українську, я хочу сказати: друзі, нічого страшного в цьому немає. З мене жодного разу не посміялись, а навіть навпаки – стільки підтримки я ще не отримував, – прокоментував Дантес.

Користувачі мережі подякували Дантесу за україномовну пісню, а також зазначили, що композиція Обійми вийшла дуже душевною.