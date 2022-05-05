Певец Владимир Дантес в эксклюзивном интервью Вікна-новини рассказал, как перешел на украинский язык с началом полномасштабной войны.

Недавно артист представил песню Обійми. Это первый трек музыканта на государственном языке нашей страны. Говорит, не представлял, что напишет песню на украинском, поскольку всю жить был русскоговорящим человеком роддом из Харькова.

— На телевидении я разговаривал на украинском, но в жизни и в быту, с семьей, всегда только на том языке. И я не мог думать и писать на украинском… Всегда мне примером был Скрябин или как говорит Притула, поскольку я очень любил, как Сергей жонглирует словами. И всегда думал – как это круто так думать, выражать свои мысли. И вот я сижу в комнате, читаю все эти новости о том, как многие перешли, и сам хочу разговаривать на украинском, — рассказал Владимир.

Говорит, знал — для него тут много препятствий, однако понял, что это подходящая тема для песни, поскольку все боятся ошибиться.

— Пока ты об этом не скажешь, это как в шутке – все об этом думают, но боятся сказать. И я решил, да, хорошо, буду писать. А когда я в соцсетях начал говорить по-краински, то нашел поддержку, после чего подумал, что всем стоит начинать так делать, чтобы просто почувствовать поддержку друг друга, — пояснил артист

Дантес поделился историей из детства, объяснив, как произошел переход на украинский язык. Он рассказал, что будучи ребенком, играл в украинским театре и смотрел сериалы Друзья и Альф с украинским переводом.

— Когда ты смотришь, у тебя не возникает никаких вопросов, как говорить, на каком языке это смотреть – никто тебя не заставляет. И поэтому, когда вдруг все вокруг меня начали говорить на украинском, я даже не задавал себе вопрос — хочу или не хочу я переходить. Я почувствовал внутри, что буду отвечать на украинском, потому что это уважение, — отметил Владимир.

Артист рассказал, что когда начал говорить на украинском языке, многие девушки, включая и его пиарщицу, сказали: Вова, это очень секси.

— Ну если это очень секси, то я буду и дальше разговаривать на украинском. Это реально так и есть, он мягкий, мелодичный, не зря его сравнивают с итальянским, языком любви. Я думаю, он такой и есть, — смеясь сказал Владимир.

Первый пост в Instagram на украинском языке у Дантеса появился 4 апреля. Говорит, в тот день ничего особенного не произошло, а каждый его подписчик может нажать на кнопку Перевод.

Также он хочет, чтобы фолловеры брали пример и не боялись переходить на украинский язык, даже совершая ошибки. Артист отметил, что с друзями тоже общается на украинском и всегда будто находится в неком пузыре.

— Есть люди, русские люди, которые уехали уже давно, 3-4 года назад, из той страны. Они написали: Ти наш найулюбленіший ворог. На украинском написали (смеется)… Это смешно, — рассказал певец.

Фото: Владимир Дантес