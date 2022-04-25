Відомий український музикант Володимир Дантес розповів, як допомагає армії на тлі війни проти Росії. Він не поспішає розповідати про свої досяглення, але зізнався, що віддав свій автомобіль волонтерам.

Про це він розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

– Я віддав свою Tesla волонтерам. На ній катаються Києвом, розвозять екіпірування для військових та їжу дітям. Про все інше я говорити не буду – інформація має залишатися секретною, – поділився Дантес.

Tesla – електрокари преміального рівня. Вони цінуються у всьому світі, зокрема у США та Європі.

Володимир придбав автомобіль ще у 2021 році – до цього у нього був Hyundai Tucson, але музикант мав бажання придбати саме екологічно чистий транспорт.

Раніше Дантес розповідав, що його першою машиною була Toyota Rav4. Після цього він придбав BMW X5, на якій вчив їздити й Надю Дорофєєву, з якою нещодавно розлучився. З продажу Rav4 музикант вже придбав Tucson.

На тлі війни Дантес та Дорофєєва заявили про розлучення – це шокувало фанатів, які вважали їх чи не ідеальною парою. Днями стало відомо, що формально зірки все ще офіційно одружені.