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Вони є: Оля Полякова про “хороших росіян”

17 Липня 2022, 22:36
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Оля Полякова
Джерело: Оля Полякова

Співачка Ольга Полякова впевнена, що “хороші росіяни” є. За приклад вона навела свою подругу, журналістку з РФ Ніку Білоцерківську.

Полякова зазначила, що саме Ніка дала прихисток її з дітьми у Франції, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна.

– Вона перша отримала кримінальну справу, розшук, у неї конфіскували все майно в РФ – дві квартири в Москві, будинок у Санкт-Петербурзі, всі гроші з усіх рахунків. Вона знала, на що йшла, але з першого дня війни кричала та постила для своєї великої аудиторії заклики проти війни. Її можна якось до поганих росіян віднести? – сказала артистка.

Згадала Полякова й те, як попросила український паспорт для Білоцерківської у президента України Володимира Зеленського. Тоді в Ніки було день народження і Ольга написала емоційний пост. Виконавиця наголосила, хотіла зробити хоч щось для журналістки приємне, оскільки та втратила в РФ усе.

Зараз дивляться

– Що почалося під тим постом… Це просто ненормальна реакція на людину, яка втратила заради правди все… Вона втратила майно і може втратити свободу – їй загрожує 15 років ув’язнення за законами Росії, – наголосила Ольга.

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Теги
Війна в Україні Оля Полякова
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