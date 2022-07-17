Вони є: Оля Полякова про “хороших росіян”

Співачка Ольга Полякова впевнена, що “хороші росіяни” є. За приклад вона навела свою подругу, журналістку з РФ Ніку Білоцерківську.

Полякова зазначила, що саме Ніка дала прихисток її з дітьми у Франції, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна.

– Вона перша отримала кримінальну справу, розшук, у неї конфіскували все майно в РФ – дві квартири в Москві, будинок у Санкт-Петербурзі, всі гроші з усіх рахунків. Вона знала, на що йшла, але з першого дня війни кричала та постила для своєї великої аудиторії заклики проти війни. Її можна якось до поганих росіян віднести? – сказала артистка.

Згадала Полякова й те, як попросила український паспорт для Білоцерківської у президента України Володимира Зеленського. Тоді в Ніки було день народження і Ольга написала емоційний пост. Виконавиця наголосила, хотіла зробити хоч щось для журналістки приємне, оскільки та втратила в РФ усе.

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