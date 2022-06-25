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Найкращий подарунок у світі. Полякова просить у Зеленського український паспорт для Білоцерківської

25 Червня 2022, 16:49
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Полякова

Співачка Ольга Полякова звернулася до президента України Володимира Зеленського із проханням надати громадянство уродженці Одещини Ніці Білоцерківській.

Про це співачка написала у своєму Instagram, доповнивши прохання знімком із блогером.

– Це наша Ніка – у неї сьогодні день народження! З першого дня війни вона за нас, хоч на неї і завели першу справу в Росії за правду про Україну та російську агресію. Її також оголосили у федеральний розшук, а напередодні дня народження заарештували її майно у РФ! Вона продовжує говорити та писати правду, допомагає Одесі, госпіталям та пораненим! У день народження цієї сміливої ​​жінки я хочу звернутися до нашого Президента Володимира Зеленського та попросити найкращий подарунок у світі – українське громадянство для Білоцерківської Вероніки як для вірної дочки свого народу! – прокоментувала Полякова.

У перші дні війни Білоцерківська підтримала Україну. Її слова про припинення війни та критика Росії не сподобалися Кремлю, через що на неї завели першу у РФ кримінальну справу за законом про “фейки”. У цій справі Ніці може загрожувати штраф у розмірі 1,5 млн руб. або до 15 років за ґратами.

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Блогерка народилася в Одесі, виросла в Пітері, а останніми роками проживає в Монако. Зірка дала притулок Поляковій та її родині у Франції на тлі повномасштабного вторгнення.

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Підписники Полякової вже прокоментували звернення зірки до президента:

  • Давайте роздаватимемо громадянство, як квиток на потяг.
  • Тепер усім за підтримку України даруватимемо українське громадянство?
  • Вірна дочка. Ви вже здуріли всі! Немає хороших москалів. Крапка.
  • Дякую, звичайно, але хай краще живе в іншій країні. У Європі, Америці, де завгодно… і нехай там буде добре. Але до нас не треба їхати.
  • Ну, давайте всім росіянам видавати паспорт! Ну, що за фігня?
  • Закон один для всіх: нехай вивчають мову, історію і потім складуть іспит для здобуття громадянства!
  • Оскільки вона одеситка, народжена в Україні, здобути українське громадянство не буде проблемою.
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