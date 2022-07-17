Они есть: Оля Полякова о “хороших русских”

Певица Ольга Полякова уверена, что “хорошие русские” есть. В пример она привела свою подругу, журналистку из РФ Нику Белоцерковскую.
Полякова отметила, что именно Ника приютила ее с детьми во Франции, когда в Украине началась полномасштабная война.
— Она первая получила уголовное дело, розыск, у нее конфисковали все имущество в РФ – две квартиры в Москве, дом в Санкт-Петербурге, все деньги со всех счетов. Она знала, на что шла, но с первого дня войны кричала и постила для своей большой аудитории призывы против войны. Ее можно как-то к плохим россиянам отнести? — сказала артистка.
Вспомнила Полякова и то, как попросила украинский паспорт для Белоцерковской у президента Украины Владимира Зеленского. Тогда у Ники было день рождение и Ольга написала эмоциональный пост. Исполнительница отметила, хотела сделать хоть что-то для журналистки приятное, поскольку та потеряла в РФ все.
— Что началось под тем постом… Это просто ненормальная реакция на человека, который потерял ради правды все… Она потеряла имущество и может потерять свободу — ей грозит 15 лет тюрьмы по законам России, — подчеркнула Ольга.