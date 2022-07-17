Популярна співачка Ольга Полякова заявила, що до 2014 року всі вітчизняні артисти хотіли стати зірками в РФ.

Каже, кокошник, який вона раніше використовувала у своєму образі та пісні російською мовою – робила не для України.

– Тільки після РФ ти міг повернутися в Україну зіркою і збирати тут зали. Тільки так. Назвіть мені артиста, який збирав корпоративи та зали без розкручування в Москві. Навіть ті, хто став великими патріотичними зірками зараз, вони все одно мали період Росії та Москви… Все, що робилося в шоу-бізнесі – робилося в Москві. Я свої кокошники та шльопки робила не для українського ринку зовсім, – зізналася Полякова.

Упевнена, якби в 2014 році не вирішила більше не їздити до РФ, вона мала б там великий успіх. Зазначає, саме заборона на в’їзд російським зіркам до нашої країни підняла український ринок шоу-бізнесу.

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