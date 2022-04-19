Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала дітей, які страждають від російсько-української війни та змушені сидіти в бомбосховищах.

В Instagram ведуча оприлюднила серію відео, на яких предстали діти з окупованого російськими загарбниками Маріуполя.

Вона зазначила, що коли в неї не залишається сил чи слів, які можуть передати біль та горе, вона дивиться на них.

– Вони вже назавжди травмовані. Вони вже бачили смерть. Вони п’ятдесят днів без повітря, під замком зі страхом та антисанітарією, яка вже теж забирає життя ослаблих, – зазначила Єфросиніна.

Маша додала, що бачить безліч постів у соцмережах, в яких просять про деблокаду Маріуполя і також шалено цього хоче.

– Маріупольці! Схиляю голову перед нашими військами, що тримають оборону! – підсумувала ведуча.

Раніше Маша Єфросиніна розповіла про родичів у Керчі, які їй жодного разу не написали від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Сама ведуча веде активну інформаційну боротьбу та неодноразово намагалася достукатися до російських зірок, які підтримують війну в нашій країні.