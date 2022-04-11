Ведуча Маша Єфросиніна розповіла про родичів у Керчі, які їй жодного разу не написали від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

– Я з ними не спілкуюся. Вони жодного разу не написали мені і не зателефонували. Про що мені з ними спілкуватися? – наголосила ведуча.

Маша поділилася історією, що її рідний дядько з Пітера через 40 днів війни сказав, що йому шкода.

– Моя сестра мені сказала, що наш дядько, рідний брат нашого з Лізою тата, написав їй, що йому дуже шкода. Він живе в Пітері. На шостий тиждень щось клацнуло в голові. Написав не мені, а Лізі, – зауважила Єфросиніна.

Зазначимо, що Маша Єфросиніна родом із Керчі (Крим). Раніше вона говорила, що окупація півострова стала для неї болючим ударом, проте з 2014 року вона жодного разу там не була.

Наразі Маша веде активну інформаційну боротьбу. Нещодавно Єфросиніна розповіла про спроби достукатися до зірок РФ. Ведуча зізналася, що кількість показів її відеозвернень сягає 60-80 млн за сім днів. Це свідчить про те, що росіяни дивляться її ролики, проте не реагують через залякування з боку влади Росії.