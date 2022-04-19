Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала детей, которые страдают от российско-украинской войны и вынуждены сидеть в бомбоубежищах.

В Instagram ведущая обнародовала серию видео, на которых предстали дети из оккупированного российскими захватчиками Мариуполя.

Она отметила, что когда у нее иссекают силы или слова, которые могут передать боль и горе, она смотрит на них.

— Они уже навсегда травмированы. Они уже видели смерть. Они пятьдесят дней без воздуха, взаперти со страхом и антисанитарией, которая уже тоже забирает жизни ослабевших, — отметила Ефросинина.

Маша добавила, что видит множество постов в соцсетях, в которых просят о деблокаде Мариуполя и также безумно этого хочет.

— Мариупольцы! Склоняю голову перед нашими войсками, держащими там оборону! — подытожила ведущая.

Ранее Маша Ефросинина рассказала о родственниках в Керчи, которые ей ни разу не написали с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сама ведущая ведет активную информационную борьбу и неоднократно пыталась достучаться до российских звезд, которые поддерживают войну в нашем стране.