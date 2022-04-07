Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про спроби достукатися до зірок російського шоу-бізнесу під час повномасштабної війни в Україні.

В ефірі загальнонаціонального марафону Маша зізналася, що кількість показів її відеозвернень сягає 60-80 млн за сім днів. Це свідчить про те, що росіяни дивляться її ролики, проте не реагують через залякування з боку влади РФ.

– Вони всі достатньо залякані, вони бояться. Вони мене цитують, жахливо перемонтовують, полощуть у своїх клятих випусках. Мене офіційно назвали ворогом російського народу. Називають націоналісткою і пропагандисткою, хоч я і звертаюсь російською мовою. Це вже маячня. Вони ще й самі собі суперечать, тобто всі мої звернення абсолютно точно вони дивляться.

За словами Єфросиніної, російських зірок залякують в’язницею та смертю рідних.

– У випадку з російським шоу-бізнесом, це бомба уповільненої дії, їх розірве. У мене є приватні повідомлення від тих зірок, які поїхали і мовчать. Я не зможу назвати їхні імена, це досить відомі люди. Їх залякали тим, що якщо вони хоча б рота відкриють – не виживуть їхні родини, а їх посадять у в’язницю. Вчора мені один відомий артист сказав: У вас життя зупинолося, Маша, а в нас закінчилося. Я думаю, що це красномовно. Хоча вимушена визнати, що таких повідомлень небагато, одиниці, – додала телеведуча.

Маша додала, що війна повністю стерла соціальний розподіл, а розплата за мовчання буде жорстокою.

– Зараз немає зірок, зараз є люди війни. Ось у мене є канал трансляції, який дивляться. Наші військові не сплять, не їдять, і вже стільки днів нас захищають. Кожен із нас бореться, а вони розуміють лише мову тиску, репресій, залякувань. Лише мову ось цього страху, що з тобою щось зроблять. Тому ці фрази: Я аполитична, нет войне – це все фігня, і це вже не працює. Ті, хто пишуть мені тихесенько, розуміють, що розплата буде жорстокою. А ці всі півні – просто почнуть жерти самих себе, – сказала Єфросиніна.