Українського композитора Ігоря Поклада та його дружину Світлану врятували. Подружжя вдалося вивезти з Ворзеля Київської області, де їх було заблоковано в підвалі.

Наразі вони перебувають у Києві і в них є все необхідне. Про це в Facebook повідомив журналіст Дмитро Гордон. Він подякував усім, хто відгукнувся на його прохання допомогти композитору.

– На моє прохання про допомогу прийшло кілька десятків листів від людей, які хотіли взяти участь… Завдяки Костянтину — справжньому герою, який побачив наше прохання і, ризикуючи життям, поїхав рятувати сім’ю геніального українського композитора — Ігор Дмитрович, Світлана та їхні улюблені собаки в безпеці, – повідомив Гордон.

Раніше ми писали, що 80-річний Ігор Поклад заблокований в підвалі у Ворзелі. Про це розповів Дмитро Гордон, наголосивши, що подружжя без їжі та води, а також попросив про допомогу.

Фото: Ігор Поклад