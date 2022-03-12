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Они в безопасности: композитора Игоря Поклада и его жену спасли

12 марта 2022, 09:42
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Игорь Поклад

Украинского композитора Игоря Поклада и его жену Светлану спасли. Супругов удалось вывезти из Ворзеля Киевской области, где они были заблокированы в подвале.

Сейчас они находятся в Киеве и у них есть все необходимое. Об этом в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гордон. Он поблагодарил всех, кто откликнулся на его просьбу помочь композитору.

—  На мою просьбу о помощи пришло несколько десятков писем от людей, которые хотели поучаствовать… Благодаря Константину — настоящему герою, который увидел нашу просьбу и, рискуя жизнью, поехал спасать семью гениального украинского композитора — Игорь Дмитриевич, Светлана и их любимые собаки в безопасности, — сообщил Гордон.

Ранее мы писали, что 80-летний Игорь Поклад заблокирован в подвале в Ворзеле. Об этом рассказал Дмитрий Гордон, отметив, что супруги без еды и воды, а также попросил о помощи.

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Фото: Игорь Поклад

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