Украинского композитора Игоря Поклада и его жену Светлану спасли. Супругов удалось вывезти из Ворзеля Киевской области, где они были заблокированы в подвале.

Сейчас они находятся в Киеве и у них есть все необходимое. Об этом в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гордон. Он поблагодарил всех, кто откликнулся на его просьбу помочь композитору.

— На мою просьбу о помощи пришло несколько десятков писем от людей, которые хотели поучаствовать… Благодаря Константину — настоящему герою, который увидел нашу просьбу и, рискуя жизнью, поехал спасать семью гениального украинского композитора — Игорь Дмитриевич, Светлана и их любимые собаки в безопасности, — сообщил Гордон.

Ранее мы писали, что 80-летний Игорь Поклад заблокирован в подвале в Ворзеле. Об этом рассказал Дмитрий Гордон, отметив, что супруги без еды и воды, а также попросил о помощи.

Фото: Игорь Поклад